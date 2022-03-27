Россиянка Вера Звонарева показывает сообщение «Нет войне» во время матча против Даниэль Коллинз на Miami Open.

Россиянка Вера Звонарева продемонстрировала сообщение «нет войне» во время своего поражения в третьем раунде от Даниэль Коллинз на Miami Open.
37-летняя спортсменка, бывшая вторая ракетка мира и финалистка Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году, потерпела поражение от своей американской соперницы со счетом 6:1, 6:4.
Но бросилось в глаза то, что она написала на своих розовых бровях, с ее недавним антивоенным заявлением, сделанным игроками из своих стран, вовлеченных в конфликт на Украине.
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«Поначалу, прежде чем я написал это на камеру, я получал много плохих сообщений», — сказал Рублев.
«Я даже не думал о том, сколько людей увидят это, или куда это пойдет, или что-то в этом роде. Я просто записал, что я чувствую в тот момент. Вот и все».
После этого оно каким-то образом набрало более 22 миллионов просмотров. Я думаю, что я был одним из первых спортсменов в мире, который сказал это. В конце концов, все сообщения, которые я начал получать, почти 100%, были только положительными, типа, «Спасибо» и тому подобное.
«Мы спортсмены. Мы хотим соревноваться. Мы многим жертвуем.
«Я думаю, что спорт должен быть вне политики, потому что все об этом говорят, но, в конце концов, кажется, что этого еще не произошло».
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