Россиянка Вера Звонарева продемонстрировала сообщение «нет войне» во время своего поражения в третьем раунде от Даниэль Коллинз на Miami Open.

37-летняя спортсменка, бывшая вторая ракетка мира и финалистка Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году, потерпела поражение от своей американской соперницы со счетом 6:1, 6:4.

Но бросилось в глаза то, что она написала на своих розовых бровях, с ее недавним антивоенным заявлением, сделанным игроками из своих стран, вовлеченных в конфликт на Украине.

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Уроженец Звонаревой Андрей Рублев написал на камеру «Нет войне, пожалуйста» во время игры в Дубае в прошлом месяце — жест, который облетел весь мир — но также сказал, что спорт и политика должны оставаться отдельными, после комментариев министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, в которых говорилось, что российские игроки должны осуждать президента своей страны Владимира Путина, если они хотят играть в турнирах.

«Поначалу, прежде чем я написал это на камеру, я получал много плохих сообщений», — сказал Рублев.

«Я даже не думал о том, сколько людей увидят это, или куда это пойдет, или что-то в этом роде. Я просто записал, что я чувствую в тот момент. Вот и все».

После этого оно каким-то образом набрало более 22 миллионов просмотров. Я думаю, что я был одним из первых спортсменов в мире, который сказал это. В конце концов, все сообщения, которые я начал получать, почти 100%, были только положительными, типа, «Спасибо» и тому подобное.

«Мы спортсмены. Мы хотим соревноваться. Мы многим жертвуем.

«Я думаю, что спорт должен быть вне политики, потому что все об этом говорят, но, в конце концов, кажется, что этого еще не произошло».

Белоруска Виктория Азаренко, страну которой использовали как плацдарм для конфликта, говорила о своей «гибели» в «боль и страданиях многих».

Действующий чемпион US Open Даниил Медведев — пожалуй, самый известный российский игрок в мужском или женском турнире — еще не высказал свое подробное мнение о завоевании своей страны, признав, что она «всегда за мир».

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