sport

Россиянка Вера Звонарева показывает сообщение «Нет войне» во время матча против Даниэль Коллинз на Miami Open.

27 марта, 2022
Boleslava Sokolova

Россиянка Вера Звонарева продемонстрировала сообщение «нет войне» во время своего поражения в третьем раунде от Даниэль Коллинз на Miami Open.

37-летняя спортсменка, бывшая вторая ракетка мира и финалистка Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году, потерпела поражение от своей американской соперницы со счетом 6:1, 6:4.

Но бросилось в глаза то, что она написала на своих розовых бровях, с ее недавним антивоенным заявлением, сделанным игроками из своих стран, вовлеченных в конфликт на Украине.

ATP Майами

Лендл наблюдает за поражением Мюррея от Медведева в Майами

19 часов назад

Уроженец Звонаревой Андрей Рублев написал на камеру «Нет войне, пожалуйста» во время игры в Дубае в прошлом месяце — жест, который облетел весь мир — но также сказал, что спорт и политика должны оставаться отдельными, после комментариев министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, в которых говорилось, что российские игроки должны осуждать президента своей страны Владимира Путина, если они хотят играть в турнирах.

«Поначалу, прежде чем я написал это на камеру, я получал много плохих сообщений», — сказал Рублев.

«Я даже не думал о том, сколько людей увидят это, или куда это пойдет, или что-то в этом роде. Я просто записал, что я чувствую в тот момент. Вот и все».

После этого оно каким-то образом набрало более 22 миллионов просмотров. Я думаю, что я был одним из первых спортсменов в мире, который сказал это. В конце концов, все сообщения, которые я начал получать, почти 100%, были только положительными, типа, «Спасибо» и тому подобное.

«Мы спортсмены. Мы хотим соревноваться. Мы многим жертвуем.

«Я думаю, что спорт должен быть вне политики, потому что все об этом говорят, но, в конце концов, кажется, что этого еще не произошло».

Белоруска Виктория Азаренко, страну которой использовали как плацдарм для конфликта, говорила о своей «гибели» в «боль и страданиях многих».
Действующий чемпион US Open Даниил Медведев — пожалуй, самый известный российский игрок в мужском или женском турнире — еще не высказал свое подробное мнение о завоевании своей страны, признав, что она «всегда за мир».

ATP Майами

READ  Теннис года 2021: Прощай, Федерер, Радукано поет Sweet Caroline, пьедестал почета в Осаке

«Лендл — хорошее лекарство» — Велландер рассказывает о том, что было бы интересно подружиться с Мюрреем.

Вчера в 11:29

ATP Майами

Киргиос продолжает свой сильный старт в 2022 году с поражением Рублева

Вчера в 21:23

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.