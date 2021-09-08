Россиянка идет впереди на корабле в Арктике

Глядя в бинокль на ожидающие нас айсберги, Диана Киджи кричит командиру российского атомного ледокола, приближающегося к Северному полюсу: «Десять градусов влево!»

Киджи, которому всего 27 лет, становится его главным спутником – вторым в команде после капитана – и он определяет курс, по которому гигантский корабль будет двигаться в холодных водах Северного Ледовитого океана.

Она стоит на мостике корабля и окружена экранами, передающими информацию с десятков датчиков. Кто-то говорит ей, какой толщины лед в нескольких километрах.

На эндоскопе появляется небольшое белое пятно. Киджи сразу узнает белого медведя и приказывает экипажу мостика – всем мужчинам, и многие из них постарше – притормозить, чтобы корабль не потревожил его добычу.

Они выполняют ее приказы, и звук треска льда под кораблем начинает стихать.

Киджи – самая крупная женщина в растущем атомном ледокольном флоте России, принадлежащем государственной компании по атомной энергии «Росатом», который, как надеется Москва, обеспечит ей господство над Арктикой, поскольку изменение климата делает их более судоходными.

Киджи, один из трех основных участников «50 лет Победы» («50 лет Победы»), ломает стереотипы в стране, где многие профессии, в которых доминируют мужчины, по-прежнему недоступны для женщин.

На корабле есть еще девять женщин, которые работают на кухне, в лазарете и уборщицах.

Остальная часть команды, состоящей из 95 человек, – мужчины, и некоторые из них заявили, что не слишком рады подчиняться приказам женщины.

Но Киджи не хочет говорить о сексизме, вместо этого сосредотачиваясь на своей решимости преуспеть в своей работе.

– Стук в закрытую дверь –

Во время четырехчасовых смен утром и вечером Киджи отвечает за направление корабля, который пересекает Северный полюс в течение четырех месяцев.

Как и большинство экипажа, Киджи из второго города России и военно-морского опорного пункта Санкт-Петербурга.

В детстве мечтала работать в море.

Сначала она хотела поступить в ВМФ России. Но в то время как Морской институт в Санкт-Петербурге был закрыт для женщин, другой морской университет, специализирующийся на коммерческом судоходстве, открыл курсы для студенток сразу после окончания школы.

История продолжается

«Я восприняла это как сигнал. Какой смысл стучать в закрытую дверь, когда перед вами открывается тропа», – говорит она.

Вскоре после окончания учебы ее пригласили присоединиться к ледокольному флоту «Сразу полюбила».

В 2018 году она присоединилась к «50 лет Победы» – своему первому ядерному кораблю.

Он питается «силой, которую вы можете почувствовать» во время движения корабля, что, по ее словам, не имеет себе равных на кораблях с дизельными двигателями.

Она быстро поднялась в ряды ледоколов и с тех пор десятки раз обогнула Северный полюс и совершила девять походов на Северный полюс.

Кидзи признается, что, когда она впервые попала на корабль, команда подозрительно посмотрела на нее.

Один из ее главных коллег, 45-летний Дмитрий Никитин, говорит, что она создает прецедент.

«Есть сильные противники того, чтобы женщина была частью флота, – говорит он. – Есть ощущение, что женщине на корабле повезло».

«Но мы постепенно избавляемся от этой веры».

Сергей Баринов, 56-летний палубный офицер ледокола, говорит, что возраст Киджи, а не ее пол, является исключительным.

Он надеется, что на новых ледоколах, которые строит Москва, будет работать больше молодых россиян.

Росатомфлут сообщил AFP, что женщина служит на другом ее корабле, «Ямале», но в качестве палубного офицера, более низкого ранга, чем «Киджи».

Между тем главный спутник «50 лет Победы» мечтает о многом.

«Я стремлюсь когда-нибудь стать лидером», – говорит Киджи.

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