Россиянка, купавшаяся под сибирским льдом, возможно, побила мировой рекорд

Надев только купальный костюм, купальную шапочку и подводную маску, 40-летняя девушка погрузилась в вырезанный участок замерзшего сибирского озера, а затем нырнула под лед и искупалась в воде с температурой 32 градуса. Ф.

Скриншоты твита на английском языке Сибирские времена 40-летняя женщина из Москвы входит в вырезанный участок замерзшего озера Байкал перед тем, как начать плавать в подводном льду.

Затем Екатерина Некрасова, которая занималась фридайвингом четыре года назад, задержала дыхание на полторы минуты, преодолевая 85 метров (279 футов) замерзшего озера Байкал 7 января, в день русского православного Рождества.

Считается, что своей попыткой она установила мировой рекорд. Представитель Книги рекордов Гиннеса сообщила CNN, что они получили подробную информацию о покушении Некрасовой, но еще не подтвердили факт заплыва.

На кадрах, сделанных над крышей, видно, как члены ее группы поддержки следят за ними в гидрокостюмах на случай чрезвычайной ситуации. По сообщению Siberian Times, во льду толщиной 10 дюймов через равные промежутки времени делали отверстия на случай, если ей понадобится прервать плавание.

Задача была сфотографирована сверху и снизу поверхности. Можно увидеть, как Некрасова спускается по лестнице, затем полторы минуты следует по обозначенной канатной дороге. Наконец она выходит из воды, взбираясь по другой лестнице.

Некрасова взяла интервью у своей службы поддержки, сказав по-английски: «Я в порядке».

Озеро Байкал удерживает многие из мировых рекордов. Где-то между 20 и 25 миллионами лет назад это было самое старое пресноводное озеро на Земле. На глубине 5315 футов это самая глубокая континентальная масса воды, а также самое большое пресноводное озеро в мире по объему – оно содержит около пятой части пресной воды на поверхности Земли, что составляет около 5 500 кубических миль.

Размещение в российской социальной сети ВКонтактеИзначально планировалось плыть 6 января, сказала Некрасова, но “суровая погода”, в том числе “сильный мороз” и порывистый ветер, задержали это.

Хотя она знала, что может «комфортно» проплыть 75 метров (246 футов), Некрасова сказала, что у нее начали закрадываться сомнения.

«Я подумал, что, если я замерзну перед стартом, или маска замерзнет, ​​или превратится в туман, или прилипнет ко льду на финише. Конечно, я не знал, как долго я смогу нырнуть в новое место.

В нем говорилось, что температура воздуха была всего -22 градуса по Фаренгейту, но 6 января было -43,6. Условия были «опасными и темными подо льдом», что убедило команду отложить попытку.

Некрасова назвала то, что произошло на следующий день, «рождественским чудом».

«Температура воздуха поднялась до -21 ° C (-5,8 ° F), а ветер был умеренным», – написала она. Пока группа поддержки оборудовала площадку безопасными дорожками и дырами во льду, она осталась в своем отеле.

Выздоровев, она направляется к отправной точке, где к ней присоединяется команда поддержки.

«В течение минуты я стоял, одетый перед лестницей, прямо, дышал, ветер был сильный. Я надел маску, снял одежду и побежал в воду. Не было ни ветра, ни мороза, ни страха в воде, и это было очень удобно. Я простоял около 30 секунд, пока пульс не успокоился. Затем я нырнул». .

Она охарактеризовала этот опыт как «развлечение» и сказала, что «наслаждалась процессом» и что в конце концов ее «переполнили эмоции».

«Сильная энергетика этого места мне помогла. Спасибо, Байкал! До следующего раза!»

Катание на сноуборде, или купание на Крещение, – традиция в России. Для многих православных христиан это часть январского ритуала поминовения крещения Иисуса.

«Для меня ныряние под лед – это как заряд энергии, как будто я родился свыше. Это ощущение, с которым я не могу сравниться», – сказала CNN Некрасова, которая тренируется четыре раза в неделю в бассейне с подогревом и дважды в неделю ныряет в проруби в Москве. Все остальное, это очень забавное чувство. И я всегда этого жаждал ».

Рам Баркаи, основатель Международная ассоциация снежного плаванияОн сказал CNN, что он и команда из четырех российских ледяных пловцов преодолели «ледяную милю» над поверхностью озера Байкал при температуре 40,1 градуса по Фаренгейту в 2017 году.

Для сравнения, Некрасова – свободная подводная лодка, а это означает, что она затаила дыхание на протяжении всего заплыва при температуре почти 32 градуса по Фаренгейту под слоем льда.

Он сказал: «Вода там настолько свежая, насколько это возможно – с нулевой соленостью». Это означает, что вы тяжелее в воде и чувствуете себя немного холоднее в соленой воде.

«Это очаровательное место, озеро Байкал. Водное зрение тоже потрясающее, абсолютно чистая вода и ее можно видеть вечно. Это хороший фактор безопасности ».

О достижениях Некрасовой он сказал: «Вода должна была быть близкой к нулю, что сильно напрягало ваши мышцы. Она плавала без посторонней помощи – каталась так эффективно. Это было потрясающе.

«Восемьдесят пять метров – это очень большое расстояние в теплой воде без ледяного покрова над вашей головой. Хотя на нем была линия, указывающая направление и расстояние, оно не было привязано ни к чему, с несколькими ледяными дырами на пути. Типичный хардкорный русский стиль. “.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, рекордсменом по самому продолжительному плаванию подо льдом является датчанин Стиг Севенсен, который в 2013 году проплыл 250 футов в Гренландии.

Рекорд самой высокой женщины, плавающей подо льдом, составляет 229 659 футов и был установлен в Южной Африке. Янтарный Виллари Оппсьё, Норвегия, 29 февраля 2020 г.