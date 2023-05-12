Россиянка осуждена за «осквернение» могилы родителей Путина | Российско-украинские военные новости

60-летняя Ирина Сибанева оставила на могиле родителей Путина записку, в которой говорится, что они вырастили «монстра и убийцу».

60-летний российский пенсионер приговорен к двум годам лишения свободы условно за осквернение могилы родителей президента Владимира Путина. ».

Суд в четверг признал Ирину Сибаневу из Санкт-Петербурга виновной в осквернении места захоронения Путина из-за политической ненависти.

Пенсионер сказал, что его мотивировала война России против Украины.

Прокуратура добивалась трехлетнего условного тюремного заключения для Сибаневой, которую в октябре обвинили в клевете на семейный заговор Путина в Санкт-Петербурге, назвав умерших мать и отца Путина «родителями этого маньяка», сообщают независимые новостные сайты.

«Смерть Путину, ты вырастил монстра и убийцу», — говорится в записке, согласно «Новой газете Европа», добавив, что «возьми с собой своих мертвых родителей, он причиняет столько боли и бед».

«Весь мир молится за его смерть», — говорится в записке.

Адвокат Сибаневой заявил, что не признает себя виновным, поскольку не осквернял могилу физически и не добивался огласки своего поступка.

Пенсионерка, изначально помещенная под домашний арест и лишенная доступа в Интернет и посещения Серафимовского кладбища в Санкт-Петербурге, не планирует обжаловать это решение.

Сибанева сообщила суду, что написала записку после просмотра новостей о войне в Украине, сообщают информационные агентства.

Женщину обвинили в осквернении могилы по мотивам политической ненависти. Цыбанева также приговорена к двум годам условно.https://t.co/pNp7nrGTVE — «Новая газета Европа» (@novayagazeta_en) 11 мая 2023 г.

«После просмотра новости меня охватил страх, мне было очень плохо», — заявила Сибанева суду, сообщает «Новая газета».

«Страх был так силен, что я не мог с ним справиться. Это была моя вина. Я не помню, чтобы писал это [the note], я не помню текста. Я понимаю, что поддался эмоциям и поступил иррационально. Я сожалею, что мои действия могут навредить или повлиять на кого-либо», — сказал он.

Сибанева также сообщила, что была уверена, что ее записку не заметят, поскольку она «свернута в небольшую трубочку и не привлекала внимания».

В четверг российский военный суд приговорил Никиту Тушганова, учителя истории из Коми на северо-востоке России, к пяти с половиной годам лишения свободы за комментарии, которые он сделал по поводу прошлогоднего взрыва на Керченском мосту, соединяющем Крымский полуостров Украины с Украиной. материковой части России.

Душханов был признан виновным в оправдании «терроризма» и «дискредитации» российских военных за публикацию в социальной сети в октябре поста, в котором назвал взрыв моста «подарком на день рождения» Путину.

Кремль развязал широкомасштабную кампанию репрессий, направленную на критику войны России на Украине, в результате которой критики были оштрафованы и заключены в тюрьму, уволены с работы, а российские власти заклеймили их как «иностранных агентов». .