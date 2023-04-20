Россиянка приговорена к 21 году тюрьмы за странный заговор с целью кражи чизкейка

Виктория Насырова (Facebook)

а РусскийНоворожденную женщину приговорили к 21 году тюрьмы за покушение на ее убийство американский Похоже на отравление чизкейк Затем он крадет его идентификация.

Это была Виктория Насырова грешник Покушение на убийство со стороны присяжных в Нью-Йорке в феврале.

Окружной прокурор Квинса Мелинда Кац назвала 47-летнюю женщину «безжалостной и расчетливой аферисткой», которая «пыталась проложить себе путь к выходу ради личной выгоды и наживы».

Насырова посетила дом 35-летней Ольги Цвик в августе 2016 года с подарком чизкейка.

В паре на тот момент было сходство — и русскоязычные люди с темными волосами и другими физическими особенностями.

Женщины разделили кусок, прежде чем миссис Цвик получила второй и начала чувствовать себя плохо, прежде чем потерять сознание.

на следующий день, Друг пострадавшего обнаружил его без сознания. Прокуроры заявили, что таблетки были разбросаны вокруг нее, чтобы создать впечатление, что она пыталась покончить жизнь самоубийством.

Когда потерпевшая вернулась домой после лечения в больнице, она обнаружила пропажу паспорта и разрешения на работу, а также драгоценностей и других ценностей.

Агенты правоохранительных органов проверили чизкейк и обнаружили, что он был пропитан феназепамом, чрезвычайно сильным седативным средством, по данным офиса окружного прокурора.

Насерова, проживающая в Бруклине, также была осуждена за нападение, незаконное лишение свободы и грабеж.