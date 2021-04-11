В среду спортивный арбитражный суд России объявил, что россиянка Елена Соболева, чемпионка мира по бегу в закрытых залах на 1500 метров, наложила восьмилетний запрет на нарушение антидопинговых правил.

Соболева, установившая мировой рекорд в помещении в 2008 году, ранее была дисквалифицирована на два года вместе с шестью другими ведущими российскими спортсменками перед Олимпийскими играми в Пекине за подделку их образцов наркотиков. Я вышел на пенсию в 2013 году.

«Елена Соболева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил … и приговорена к 8-летнему сроку дисквалификации с 7 апреля 2021 года», – говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда.

«Все результаты соревнований, достигнутые с 1 мая 2011 года до начала периода их временной приостановки 15 декабря 2016 года, не имеют права со всеми вытекающими последствиями, включая конфискацию любых медалей, титулов, рейтинговых очков, призов и средств Mazhar».

Спортивный арбитраж также частично удовлетворил апелляции чемпиона Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по прыжкам в высоту Ивана Очова и чемпионки мира по прыжкам в высоту 2013 года Светланы Шкулиной на четырехлетний запрет на допинг.

Юков и Шаколина были среди 12 спортсменов, запрещенных в 2019 году после того, как было обнаружено, что они «участвовали в программах анаболических стероидов и / или получали пользу от них и получали пользу от конкретных профилактических методов».

Срок дисквалификации для обоих спортсменов был сокращен до двух лет и девяти месяцев с 1 февраля 2019 года, в результате чего они были исключены из Олимпийских игр в Токио в этом году.

В течение нескольких лет в российском спорте обвиняли в допинге, и в отчете за 2015 год, подготовленном по заказу Всемирного антидопингового агентства, были обнаружены доказательства массового употребления допинга среди российских легкоатлетов.

Российским спортсменам запрещено участвовать в крупных международных мероприятиях, включая Олимпийские игры, под флагом страны до декабря 2022 года, чтобы предоставить Всемирному антидопинговому агентству ложные лабораторные данные, которые могли бы помочь выявить мошенников.

Многие российские спортсмены оказались в маргинальном положении на двух предыдущих Олимпийских играх, а страна была лишена своего флага на Зимних Играх 2018 года в Пхенчхане в качестве наказания за допинг, спонсируемый государством, на Играх 2014 года в Сочи на юге России.

Россия, которая в прошлом признавала некоторые недостатки в реализации антидопинговой политики, отрицает наличие допинговой программы, спонсируемой государством.