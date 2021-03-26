Россиянка Щерпакова выиграла короткую программу среди женщин на чемпионате мира | Спортивный

Несколько человек, угрожавших медали, в том числе другая российская динамо-машина, Александра Трусова, пострадали от падений и неполной примерки. Чтобы Соединенные Штаты заняли три места среди женщин на Олимпийских играх в Пекине, Брэди Теннел и Карен Чен должны вместе занять 13-е место или лучше.

На данный момент у них 11-е место в общем зачете.

«Я хочу представить произвольную игру по скейтбордингу, в которой я знаю, что умею», – сказал Чен, финишировав четвертым с личным лучшим номером 74,40. «Мне еще предстоит выступить в Skate America или Nationals, так что я чувствую, что сейчас самое время».

Чен выиграла бронзовую медаль на национальном уровне, но была помещена в сборную США, опередив занявшую второе место Эмбер Гленн благодаря своему международному опыту.

Тенниел, выигравший два титула в США, был энергичен, но был ошибочно принят за седьмое место.

«Я очень разочарован, – сказал Теннел. «Я катаюсь по чистым программам каждый день, начиная с горожан».

Тренированная олимпийским чемпионом 2006 года Евгением Плющенко, Трусова нервничала и торопилась с программой. Она только пыталась использовать двойную ось, но, что более важно, в ее формуле прыжка произошла критическая ошибка, вырвавшаяся из тройного лутца и не сумев завершить комбо.