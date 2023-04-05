Россиян и белорусов в июле на чемпионатах мира по плаванию не ждут

ЛОЗАННА, Швейцария (AP) — Ожидается, что ни один российский или белорусский спортсмен не примет участие в чемпионате мира по плаванию в Японии в этом году, потому что руководящий орган этого вида спорта, как ожидается, не примет решение об их праве на участие, пока им не станет слишком поздно для участия.

аквариумист сказал Ср Будет создана целевая группа, которая рассмотрит, как Россия и Беларусь могут вернуться к плаванию, прыжкам в воду и водному поло в качестве нейтральных спортсменов. Обновление ожидается в июле, в том же месяце, что и чемпионат мира в Фукуоке.

Крайний срок подачи заявок на плавание и дайвинг – 27 июня. Дата участия в водном поло – 3 июля. Турнир стартует 14 июля.

Международный олимпийский комитет на прошлой неделе обратился к руководящим органам, таким как World Aquatics, с просьбой Изучить пути реинтеграции русских и белорусов в нейтральный статус до Игр 2024 года в Париже.

Плавание — один из трех крупнейших видов спорта в олимпийской программе. Легкая атлетика уже исключила Россию и Беларусь из чемпионата мира этого года в августе в Будапеште, Венгрия. Чемпионат мира по спортивной гимнастике планируется провести в октябре в Антверпене, Бельгия, решение об участии России и Беларуси пока не принято.

Международный олимпийский комитет предложил лишить спортсменов, которые активно поддерживали войну в Украине или были наняты органами национальной безопасности и военными, их нейтрального статуса. На прошлой неделе Международный олимпийский комитет заявил, что Россия и Беларусь также должны быть исключены из командных видов спорта.

Большинство олимпийских видов спорта запретили этим странам играть или проводить международные соревнования в течение нескольких недель после прошлогоднего вторжения в Украину. Теннис и велоспорт позволили спортсменам остаться на нейтральной позиции.

World Aquatics заявила, что ее прошлогоднее решение о дисквалификации спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси остается в силе. Обе эти страны пропустили чемпионат мира 2022 года в Будапеште.

На предыдущем чемпионате мира 2019 года, проходившем в Южной Корее до пандемии коронавируса, Россия заняла третье место в медальной таблице после Китая и США, завоевав 12 медалей и 30 медалей в сумме. Украина завоевала семь медалей, в том числе одну золотую.

World Aquatics заявила, что в ее команду по плаванию войдут спортсмены, и ее возглавит Морин Кросс из Арубы, которая является председателем регионального органа США по плаванию.

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