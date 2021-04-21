Россия арестовала двух своих основных союзников перед протестами

Их адвокаты заявили, что арестованы двое союзников лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Они расписались в среду утром, накануне запланированных акций протеста против здоровья Навального в тюрьме.

Навальный объявил голодовку из-за отсутствия доступа к медицинской помощи. Врачи предупреждают, что он может умереть.

Смотрите больше историй на бизнес-странице Insider.

Российские юристы заявили, что Россия задержала двух ближайших союзников лидера оппозиции Алексея Навального перед запланированными протестами по поводу его здоровья.

Reuters сообщило, что Любовь Соболь появилась на YouTube-канале Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмиш была задержана в Москве в среду утром.

Команда Навального призвала людей протестовать против обращения с ним в тюрьме и требовать лечения.

В среду также отмечается ежегодное выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием в Москве, которое де-факто является речью о состоянии Союза.

Навальный объявил трехнедельную голодовку из-за того, что, по его словам, у него нет доступа к медицинской помощи в тюрьме.

Его врачи требуют его осмотреть, заявляя, что голодовка подвергает его риску серьезной болезни сердца, и предупреждают, что он может «умереть в любой момент». Но многие врачи, в том числе его личный врач Анастасия Васильева, сказали, что они Въезд запрещен В его тюрьме, чтобы увидеть его.

Навальный также сообщил, что тюремные власти угрожали заставить его покормить.

Ярмаш был Его поместили под домашний арест В январе, после того как она посетила акцию протеста против постановления тюрьмы в Навальном, в соответствии с правилами домашнего ареста, ей разрешили покинуть дом на один час.

В этот час, с 10 до 11 часов, она была арестована в среду, ее адвокат. Он сказал.

Навальный отбывает два с половиной года тюремного заключения после того, как его признали виновным в пропуске заседаний по условно-досрочному освобождению. Его адвокат сказал, что скучал по ним, потому что находился в Германии после отравления нервно-паралитическим газом Новичок. Навальный обвинил в отравлении Путина.