Россия арестовала репортера Wall Street Journal по обвинению в шпионаже

Российская служба безопасности арестовала американского репортера Wall Street Journal по обвинению в шпионаже. Это первый случай ареста американского репортера по обвинению в шпионаже со времен холодной войны. Газета отвергла эти обвинения и потребовала его освобождения.

31-летний Иван Гершкович был задержан в Екатеринбурге, четвертом по величине городе России, примерно в 1670 км к востоку от Москвы. ФСБ России обвинила его в попытке получить секретную информацию.

Служба, известная под аббревиатурой ФСБ, является высшим органом внутренней безопасности и основным преемником советского КГБ. В нем утверждалось, что Гершкович «действовал по заданию американской стороны по сбору информации о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющей государственную тайну».

Газета заявила, что «категорически отвергает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего доверенного и преданного корреспондента Ивана Гершковича. Мы солидарны с Иваном и его семьей».

Арест произошел в момент острой напряженности между Западом и Москвой из-за войны на Украине, а также в момент, когда Кремль усиливает репрессии против активистов оппозиции, независимых журналистов и групп гражданского общества.

Массовые репрессии беспрецедентны с советских времен. Активисты говорят, что это часто означает криминализацию профессии журналиста, наряду с деятельностью простых россиян, выступающих против войны.

Ранее на этой неделе российский суд признал отца виновным в публикациях в социальных сетях с критикой войны и приговорил его к двум годам лишения свободы. Его 13-летнюю дочь отправили в детский дом.

Гершкович — первый американский репортер, арестованный за шпионаж в России с сентября 1986 года, когда КГБ арестовал московского корреспондента US News and World Report Николая Данилова. Данилов был освобожден без предъявления обвинений через 20 дней в обмен на сотрудника миссии Советского Союза в ООН, арестованного ФБР также по обвинению в шпионаже.

На слушаниях в четверг московский суд быстро постановил, что Гершкович должен оставаться за решеткой до завершения расследования.

В то время как бывшие американские заключенные были освобождены в результате обмена пленными, высокопоставленный российский чиновник заявил, что еще слишком рано говорить о какой-либо такой сделке.

В Вашингтоне администрация Байдена заявила, что разговаривала с журналом и семьей Гершкович. Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер осудила арест «самым решительным образом» и призвала американцев прислушаться к предупреждениям правительства не ездить в Россию.

Жан-Пьер сказал, что министерство иностранных дел находится в прямом контакте с российским правительством и ищет доступ к Гершковичу. В нем говорится, что у администрации «нет конкретных указаний» на преследование журналистов в России.

Гершковичу, который в качестве корреспондента московского бюро газеты освещает Россию, Украину и другие страны бывшего Советского Союза, грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в шпионаже. Известные юристы указали, что предыдущие расследования дел о шпионаже длились от года до 18 месяцев, в течение которых его контакты с внешним миром могли быть минимальными.

ФСБ указала, что Гершкович имел удостоверение Министерства иностранных дел России для работы журналистом, но пресс-секретарь министерства Мария Захарова заявила, что Гершкович использовал свои удостоверения как прикрытие для «деятельности, не связанной с журналистикой».

«Дело не в подозрении, а в том, что он был пойман с поличным», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Гершкович свободно говорит по-русски и ранее работала в Agence France-Presse, Agence France-Presse и The New York Times. По словам Клейтона Роуза, президента колледжа, в 2014 году он окончил Боудойн-колледж в штате Мэн, где изучал философию, сотрудничал с местными газетами и выступал за свободную прессу.

В его последнем отчете из Москвы, опубликованном ранее на этой неделе, основное внимание уделялось замедлению российской экономики на фоне западных санкций, введенных после вторжения российских войск в Украину в прошлом году.

Иван Павлов, известный российский адвокат, работавший над многочисленными делами о шпионаже и государственной измене, сказал, что дело Гершковича является первым обвинением в уголовном шпионаже против иностранного журналиста в постсоветской России.

«Это неписаное правило не трогать аккредитованных иностранных журналистов перестало работать», — сказал Павлов, член группы юридической помощи Первого управления.

Павлов сказал, что дело против Гершковича было построено, чтобы дать России «козыри» для будущего обмена пленными, и, вероятно, будет решено «не законом, а политико-дипломатическими средствами».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков исключил возможность быстрого обмена.

Российские информационные агентства цитируют слова Рябкова: «Я не буду сейчас рассматривать этот вопрос, потому что люди, которые ранее были обменены, уже отбыли свои сроки».

В декабре звезда WNBA Бриттни Гринер была освобождена после 10 месяцев заключения в обмен на российского торговца оружием Виктора Бута.

Другой американец, Пол Уилан, руководитель службы корпоративной безопасности из Мичигана, с декабря 2018 года находится в заключении в России по обвинению в шпионаже, которое его семья и правительство США считают необоснованными.

«Нашей семье жаль слышать, что другой американской семье придется испытать ту же травму, которую мы пережили за последние 1553 дня», — сказал брат Уилана Дэвид в заявлении по электронной почте. «Похоже, телосложение мистера Гершковича было таким же, как и в случае Пола».

Джейн Кавелье из организации «Репортеры без границ» заявила, что арест Гершковича «похож на ответную меру России против Соединенных Штатов».

«Мы очень обеспокоены тем, что это, возможно, способ запугать всех западных журналистов, которые пытаются расследовать аспекты войны на местах в России», — сказал Кавелье, глава базирующегося в Париже бюро группы по Восточной Европе и Центральной Азии.

Еще один видный юрист из группы «Первый круг» Евгений Смирнов рассказал, что задержанные по обвинению в шпионаже и измене Родине обычно содержатся в Лефортовской тюрьме ФСБ, где их обычно держат в полной изоляции, без телефонных звонков, свиданий и даже доступа. к газетам. В лучшем случае они могут получать письма, часто с задержкой в ​​несколько недель. Смирнов назвал эти условия «инструментами репрессий».

И Смирнов, и Павлов заявили, что любой суд будет проходить за закрытыми дверями. По словам Павлова, с 1999 года в России не выносилось ни одного оправдательного приговора по делам о государственной измене и шпионаже.