Российские официальные лица заявили в четверг, что они арестовали американского журналиста The Wall Street Journal и обвинили его в шпионаже, что ознаменовало новую эскалацию напряженности между Москвой и американскими и иностранными СМИ после ее вторжения в Украину.

журналист, Иван Гершкович, московский репортер, считается первым американским журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже в России после распада Советского Союза. Его арест произошел на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, когда Вашингтон возглавляет коалицию стран, поддерживающих военную оборону Украины и настаивающих на дальнейшей дипломатической и экономической изоляции Москвы.

Федеральная служба безопасности России, или ФСП, Отчет Мистер. Гершковича «подозревали в шпионаже в интересах правительства США» и арестовали в Екатеринбурге, на Урале, в 900 милях к востоку от Москвы. Через несколько часов в Кремле заявили г. Оно одобрило арест Гершковича.

«Речь не идет о подозрениях», — заявил президент России Владимир В. Пресс-секретарь Путина Дмитрий С. Песков сказал: «Его поймали с поличным». Мистер. Песков сказал, что не может предоставить более подробную информацию.