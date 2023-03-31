Россия арестовала репортера Wall Street Journal по обвинению в шпионаже

Российские официальные лица заявили в четверг, что они арестовали американского журналиста The Wall Street Journal и обвинили его в шпионаже, что ознаменовало новую эскалацию напряженности между Москвой и американскими и иностранными СМИ после ее вторжения в Украину.
журналист, Иван Гершкович, московский репортер, считается первым американским журналистом, арестованным по обвинению в шпионаже в России после распада Советского Союза. Его арест произошел на фоне продолжающегося ухудшения отношений между Россией и Соединенными Штатами, когда Вашингтон возглавляет коалицию стран, поддерживающих военную оборону Украины и настаивающих на дальнейшей дипломатической и экономической изоляции Москвы.
Федеральная служба безопасности России, или ФСП, Отчет Мистер. Гершковича «подозревали в шпионаже в интересах правительства США» и арестовали в Екатеринбурге, на Урале, в 900 милях к востоку от Москвы. Через несколько часов в Кремле заявили г. Оно одобрило арест Гершковича.
«Речь не идет о подозрениях», — заявил президент России Владимир В. Пресс-секретарь Путина Дмитрий С. Песков сказал: «Его поймали с поличным». Мистер. Песков сказал, что не может предоставить более подробную информацию.
Запрет является зловещим знаком для прав иностранных журналистов, базирующихся в России. Уолл Стрит Джорнал г. Оно категорически отвергло обвинения против Гершковича и заявило, что потребует его немедленного освобождения. «Мы солидарны с Иваном и его семьей», — говорится в заявлении газеты.
Мистер. Президент Байден был проинформирован о задержании Гершковича, а госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сказал, что он «глубоко обеспокоен». Представители Госдепартамента связались с российскими официальными лицами, чтобы получить доступ к репортеру и изучить его интересы.
«Российское правительство не может мириться с преследованием американских граждан», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мистер. Мы решительно осуждаем арест Гершковича. Мы осуждаем продолжающиеся преследования и репрессии российского правительства в отношении журналистов и свободы прессы».
За последние годы ни один западный журналист не был привлечен к уголовной ответственности за шпионаж в России. Но в марте 2022 года несколько иностранных новостных агентств, в том числе The Times, временно удалили своих корреспондентов из страны после вторжения в Украину и принятия новых жестких законов, которые сделали некоторые формы независимого освещения практически незаконными.
С тех пор журналисты — Включая Мистер. Гершкович — продолжал получать признание МИД России и в целом был способен действовать самостоятельно.
Но американские журналисты, особенно М. А Гершковича беспокоит ситуация, подобная той, что разворачивается сейчас: российские власти могут задержать репортера из американской организации на фоне серьезной напряженности между двумя странами. В последних нескольких случаях шпионажа Россия задерживала иностранцев, чтобы спровоцировать обмен пленными с Западом.
«До сегодняшнего дня среди иностранных корреспондентов, работающих в России, была надежда, что эти репрессии против свободы журналистики не будут распространяться на них», — сказала Гульноса Саид, координатор Комитета защиты журналистов, который следит за свободой прессы за рубежом. «Но с этими очень серьезными обвинениями становится ясно, что любой иностранный репортер может стать жертвой».
«Ситуация была заморожена, а сейчас становится все хуже. Все, кто работал в России, знали, что это произойдет, но все верили, что этого не произойдет.
Мистер. Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы по УК РФ. Шпионские рейды в стране могут длиться месяцами и обычно проводятся тайно. Оправдательный приговор — почти неслыханное дело.
В четверг днем из здания суда в Москве Mr. На фотографиях и видео видно, как Гершкович уходит с капюшоном куртки на голове. Российское государственное информационное агентство ТАСС не признало себя виновным по обвинению в шпионаже. сообщил.
Задержание в феврале 2022 года американской звезды WNBA Бритни Гринер по незначительному обвинению в употреблении наркотиков спровоцировало многомесячные переговоры между Москвой и Вашингтоном о ее освобождении, кульминацией которых стал обмен пленными, в результате которого российский торговец оружием был освобожден из-под стражи в США. В 2019 году Москва освободила норвежца, задержанного на 23 месяца по обвинению в шпионаже, в обмен на двух российских шпионов в Литве.
Официальные лица США настаивают на освобождении бывшего морского пехотинца Пола Уилана, который содержится в России с 2018 года и приговорен к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже, которое США считает ложным.
В четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей А. Рябков, г. Он дал понять, что еще рано обсуждать переход Гершковича. По сообщению российского информационного агентства «Интерфакс», г. Рябков сказал журналистам, что «некоторые обмены, которые имели место в прошлом, были для людей, которые уже были осуждены», добавив: «Посмотрим, как будет развиваться эта история».
Об этом заявила старший научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги во Франции Татьяна Становая. По его словам, заявление Гершковича привлекло внимание российских спецслужб. Получите новый переговорный чип.
«Я думаю, что это привлечет большое политическое внимание в Соединенных Штатах, поэтому власти должны будут отреагировать», — сказал он, добавив, что арест «ставит Кремль в выгодное положение».
Об этом заявил в четверг официальный представитель The New York Times Дэниел Родс Ха. Он сказал, что информация Гершковича о России была «неизменно честной и точной».
«Как мы часто видели, аресты журналистов по всему миру лишают общественность новостей, которые важны для всех нас», — сказала г-жа Родс Ха. По его словам, в настоящее время у Times нет корреспондентов в России.
Мистер. пресс-секретарь Путина г. — сказал Песков. «Те, кто осуществляет обычную журналистскую деятельность, если они будут должным образом аккредитованы, конечно, продолжат работать», — сказал он.
Журнал недавно назвал Эмму Такер новым редактором. В 2014 г. г-жа Такер стала активно участвовать в качестве заместителя главного редактора The Times of London. В одном эпизоде Включает двух репортеров, похищенных и задержанных в Сирии. Один из журналистов, Энтони Ллойд, был дважды ранен в ногу, а другой, фотограф Джек Хилл, подвергся нападению, прежде чем мужчины скрылись.
«Мы очень обеспокоены безопасностью Эвана и будем держать вас в курсе ситуации», — написала г-жа Такер в служебной записке своим сотрудникам в четверг.
Виктория Ким И Кэти Роджерс Предоставленный отчет.
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