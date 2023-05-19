Россия атаковала родной город Зеленского, женщина тяжело ранена — Украина

КИЕВ, 19 мая (Рейтер) — Россия нанесла новые авиаудары по Украине рано утром в пятницу, подожгли несколько зданий в родном городе президента Владимира Зеленского и серьезно ранили 64-летнюю женщину, сообщил Киев.

В прошлом месяце Москва активизировала свою кампанию дальних атак, перейдя от зимней тактики нанесения еженедельных ударов по энергетической инфраструктуре к более частым ночным ударам.

«В Кривом Роге произошло несколько взрывов. Противник атаковал частное промышленное предприятие. Одновременно загорелись несколько зданий», — говорится в сообщении Офиса президента.

В столице и большей части страны завыли сирены воздушной тревоги, пока люди спали. В Киеве ночное небо осветилось, когда силы ПВО искали беспилотники.

Украинские военные заявили, что сбили три из шести крылатых ракет и 16 из 22 запущенных боевых беспилотников. Цифры указывают на необычно высокий уровень неперехваченных ударов российских ракет и беспилотников.

Украинские официальные лица предоставили мало подробностей о том, что именно пострадало, кроме ущерба, нанесенного Кривому Рогу, сталелитейному городу, где вырос Зеленский.

«Пострадала 64-летняя женщина. Она госпитализирована в критическом состоянии», — сообщили в администрации президента. «В результате нападения противника в административном здании возник пожар. Он уже потушен».

Легкие ранения также получил 45-летний мужчина.

Киев связывает недавнее увеличение частоты авиаударов с опасениями Москвы по поводу ожидаемого украинского контрнаступления, направленного на возвращение оккупированных Россией земель на юге и востоке.

Украинские официальные лица не сообщали о воздействии на критически важную инфраструктуру или военные объекты. Россия объявляет свои авиаудары успешной атакой по своим целям.

Заявление Павла Политюка; Монтаж Жаклин Вонг

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