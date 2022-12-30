Россия атаковала украинскую электросеть, оставила больницы без электричества, вот усилия UNITED24 по оказанию помощи

Актер и режиссер Лив Шрайбер, которого видели здесь, в Украине, является послом UNITED24. … [+] Пытаюсь собрать средства на покупку электрогенераторов для больниц. (Фото: Андрей Ющак) Андрей Ющак

Пытается ли Россия показать силу темной стороны, продолжая жестокие атаки на энергетическую инфраструктуру Украины? Что ж, эта тактика оставила около 10 миллионов украинцев в темноте без тепла и электричества посреди зимы. Можете ли вы угадать, какие места важны во время войны и действительно нуждаются в электричестве? Ответ — в медицинских клиниках и больницах, которым нужны свет и электричество для работы всех видов медицинского оборудования, чтобы они могли делать все возможное для спасения жизней. Итак, Россия нацелена на энергосистему Украины и атакует украинские больницы? Насколько это темно?

Эта унылая, унылая атмосфера вдохновила актера и режиссера Лива Шрайбера. Bluecheck Ukraine — некоммерческая организация, соучредителем которой является Шрайбер в марте 2022 года. Нам нужно работать с UNITED24, чтобы пролить больше света на этот вопрос. Это включает в себя запуск кампании по сбору средств на покупку электрогенераторов для украинских больниц. Как объяснил Шрайбер, «одной из самых больших проблем сейчас является возможность продолжать меры по спасению жизни, операции и лечение».

Нельзя легкомысленно относиться к такой ситуации. «Хирурги работают с помощью свечей и газовых фонарей и проводят операции на открытом сердце с помощью ламп, работающих от батареек», — рассказывает Шрайбер. Это дало понять, что необходима кампания для генераторов. Да, свечи хороши для романтического ужина, но не тогда, когда хирург должен увидеть, что он режет. Шрайбер говорит, что кампания BlueCheck Ukraine «направлена ​​на обслуживание 360 больниц, которым требуется около 1000 генераторов, каждый из которых стоит от 8000 до 25 000 долларов». Вот почему кампания с использованием хэштега #LightUpUkraine достигла своей цели в 10 миллионов долларов.

С июля 2022 года Шрайбер, чьи бабушка и дедушка родились в Украине, является одним из послов UNITED24. UNITED24 – это инициатива Основан президентом Украины Владимиром Зеленским. Он служит основным каналом для благотворительных пожертвований в Украину, а собранные средства поступают непосредственно на счета в Национальном банке Украины, где министерства страны могут направлять их в наиболее нуждающиеся области. Работая напрямую с UNITED24, Шрайбер может быть уверен, что средства не будут выкачаны каким-то посредником, как это часто бывает с благотворительными организациями. Пожертвовать на какую-то благотворительность — все равно, что пытаться передать кувшин пива на вечеринке братства. Некоторые люди могут получить часть своих средств до того, как часть или все деньги дойдут до предполагаемого получателя.

Элина Свитолина, один из амбассадоров UNITED24, Ика Святек (слева) и … [+] Агнешка Радванска (справа) во время благотворительного матча «Ика Святек и друзья за Украину» в Кракове, Польша, 23 июля 2022 года. (Фото: Кшиштоф Поребски/PressFocus/MB Media/Getty Images) Хорошие картинки

Шрайбер входит в команду высокопоставленных представителей UNITED24. Украинский футболист и менеджер Андрей Шевченко возглавил список, став первым послом в мае 2022 года. Затем украинская звезда тенниса Элина Свитолина начнет выполнять обязанности посла в следующем месяце, в июне 2022 года. В июле к этому сценарию «во что бы то ни стало» присоединилась американская рок-группа Imagine Dragons. В том же месяце грузинский модельер Демна Квасалия также получил право присоединиться. Наступил сентябрь, когда к нам присоединилась певица и актриса Барбра Стрейзанд в качестве нового посла. В следующем месяце актер Марк Хэмилл привыкнет сражаться с вымышленной Темной стороной в роли Люка Скайуокера. Звездные войны Фильмы принесли с собой его Силу и пресловутый световой меч в качестве посла. В октябре американский астронавт Скотт Келли начал свое участие в качестве одного из них. В ноябре американский историк Тимоти Д. Снайдер и украинская спортивная команда NAVI попытались войти в историю и присоединились в качестве послов этого экстремального вида спорта. Это довольно линия.

Вряд ли этим послам было бы трудно найти сочувствие к украинскому народу во всем мире. Ведь, как заметил Шрайбер, «в истине не может быть никаких сомнений. Народ Украины стал жертвой жестокого нападения. Они суверенная нация. Любой человек в мире может это увидеть. Такие факты противоречат дезинформации, которую пытаются распространять члены российского правительства и союзники.

Астронавт Скотт Келли посещает крупную детскую больницу в Киеве, Украина. (Фото: предоставлено … [+] Юнайтед24) Предоставлено UNITED24

Помните, когда президент России Владимир Путин сказал, что Россия пытается помочь украинцам, вторгаясь в их страну. Путина точно не «было» с тех пор, как он вторгся в украинский народ в конце февраля 2022 года. В то время Путин назвал вторжение «специальной военной операцией», почти как пожар четырех тревог. Огонь, как жареный зефир. Когда Келли посетил Украину, он увидел полную противоположность тому, что русские пытались помочь украинцам: «Братские могилы, где людей насиловали, пытали и убивали. По словам Келли хорошо видно, что русские пытаются уничтожить мирных жителей. Он продолжил: «Русские без разбора пытаются обстреливать инфраструктуру из своего оружия без дисциплины».

Шрайбер охарактеризовал стратегию Путина как «атаку на гражданскую инфраструктуру с течением времени, чтобы вести переговоры с людьми в Украине». Это действительно крутая стратегия, очень, очень крутая. «Во многих частях Украины очень холодно, намного ниже нуля», — говорит Шрайбер. «Когда они переезжают в январь и февраль, становится ужасно холодно». Он может быть шокирующим неэлектрическим способом. Как заметил Шрайбер, «больницы все в темноте. Это было ужасное время. «

Но все эти инициативы #LightUpUkraine Шрайбера, Bluecheck Ukraine, UNITED24 и доноров пытаются принести немного тепла украинскому народу. По состоянию на 29 декабря они подняли Чуть более 2,68 миллиона долларов от 6703 пожертвований. Это более четверти пути к цели в 10 миллионов долларов. В своем заявлении заместитель министра цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Министерства здравоохранения Украины Мария Карсевич поблагодарила Шрайбера и доноров: «Мы очень благодарны Льву Шрайберу за поддержку и этот совместный сбор средств. Каждый донор проливает свет не только на наши больницы, но и на наши сердца.

Теперь обслуживание генераторов — непростая задача. Это не то же самое, что заказывать клешни для измельчения мяса в стиле Росомахи или шляпу-зонтик на Amazon. Вы не можете заказать через Интернет и ожидать, что генератор будет доставлен в картонной коробке с пузырчатой ​​пленкой. Даже после получения денег на покупку данного генератора существует сложный процесс закупки для покупки генератора с последующей доставкой генератора и его настройкой. Все это непросто сделать, когда вторгшиеся солдаты пытаются расстрелять все вокруг себя.

Актер и режиссер Лив Шрайбер идет по завалам российской армии в Украине … [+] атаки. (Фото: Андрей Ющак) Андрей Ющак

Однако украинцы, возможно, немного привыкли к легким вещам. И Шрайбер, и Келли отметили впечатляющую стойкость украинского народа. Помните, что Россия, вторгшаяся в Украину, должна быть похожа на профессиональную футбольную команду, играющую с любительской командой, которая даже не может выставить достаточное количество игроков. У России было большое временное преимущество с точки зрения географического размера, населения и ресурсов. Предположительно, Путин изначально думал, что это вторжение и оккупация займут не более недели или двух. Ну, держись за своих путинских голых лошадей. Прошло 308 дней, или около 11 Скарамуччи, а украинцы отражают вторжение самой большой и якобы самой боеспособной в мире армии. Мало того, что украинцы отражали атаки, они во многих моментах брали верх. Келли сказал: «Все, что русские сделают, чтобы навредить украинцам, усилит их решимость».

Несмотря на решимость украинцев, эта зима, несомненно, будет для них сложной. Нехватка электроэнергии, безусловно, не единственная проблема, стоящая перед украинской системой здравоохранения. Еще одна проблема — нехватка машин скорой помощи, знаете ли, тех, которые доставляют людей в больницы в случае неотложной медицинской помощи. Понятно, что вы не можете полагаться на приложение Uber или ховерборд, чтобы доставить вас в больницу, если вы больны или серьезно ранены в Украине. Вот почему Келли пытается собрать средства на машины скорой помощи. Согласно веб-странице пожертвований КеллиЕго сбор средств уже собрал 446 138 долларов для достижения цели в 650 000 долларов с 2062 пожертвованиями.

Келли смогла своими глазами увидеть некоторые трудности, с которыми сталкивается система здравоохранения во время своего визита в Украину. Келли назвал этот визит своей «пятой самой удивительной поездкой». Пока вы не поймете, что Келли четырежды побывала в космосе, что несправедливо по отношению к любому путешествию на Землю. Келли пошла в крупную детскую больницу в Киеве, и врачи и другой персонал больницы сказали ей: «Не идите домой. Вместо этого они живут в больнице», — по его словам. Это явно не лучшая ситуация.

Астронавт Скотт Келли (справа) встречается с президентом Украины Владимиром во время визита в Украину. … [+] Зеленский (слева). (Фото: предоставлено UNITED24) Предоставлено UNITED24

Во время поездки у Келли была возможность встретиться с президентом Зеленским, что Келли назвал «невероятным опытом». Он харизматичен, уверен в себе, но скромен. Он был уверен, что они победят.

Шрайбер согласился с тем, что украинский народ в конечном итоге победит. Это могут быть темные дни для Украины, но, по словам Шрайбера, свет правды для украинского народа, есть великий свет, который укажет его путь. «Украина победит, потому что правда на ее стороне», — настаивал Шрайбер. «Ложь трудно поддерживать». Это обнадеживает другие части мира, такие как США, потому что, если вы еще не заметили, ложь стала привычкой для некоторых людей в США, включая различных политиков и знаменитостей. Шрайбер отметил это, сказав: «Одна из самых обескураживающих вещей, которые я вижу в политическом дискурсе, — это дезинформация и дезинформация. Это явный инструмент антидемократических режимов.

Вся эта политическая риторика может быть обнадеживающей, но свет в конце туннеля может быть. Украинцы уже доказали, что они не в неведении, когда речь заходит о том, как постоять за себя и свою свободу против темных сил. Это может вдохновить других людей по всему миру. Веб-страница пожертвований Шрайбера United24 для генераторов Он уже сделал много комментариев, восхваляющих народ Украины. Украине сейчас нужно электричество. Но благодаря своей решимости и способности дать отпор еще большему хулигану украинский народ уже показал, что обладает коллективным уровнем власти, о наличии которого многие за пределами страны не подозревают.