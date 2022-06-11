Россия атакует Израиль, на спутниковых снимках виден «выведенный из строя» аэропорт Дамаска после налета

С необычайно резким осуждением Россия раскритиковала Израиль в пятницу после предрассветного нападения, в котором обвиняли Израиль в аэропорту Дамаска.
Израильская спутниковая разведывательная компания опубликовала изображения, на которых видны значительные повреждения взлетно-посадочных полос, которые, по ее словам, нарушили работу всего аэропорта.
В пятницу вечером МИД России осудил «порочную практику» израильских ударов по гражданской инфраструктуре, назвав их «провокационными» и «нарушающими основные нормы международного права».
Израиль часто наносит удары по иранским объектам и конвоям в Сирии и полагается на «механизм деконфликтной ситуации», согласованный с Москвой, чтобы избежать прямой конфронтации с российскими войсками там. Отношения Израиля с Россией обострились из-за конфликта на Украине, однако горькие комментарии России в пятницу по поводу сирийского удара подчеркнули растущие трения.
Сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские самолеты бомбили цели к югу от Дамаска около 4:20 утра в пятницу, ранив одного человека и причинив материальный ущерб. Спустя несколько часов Министерство транспорта страны объявило, что сделает это. Приостановка Прибывающие и вылетающие рейсы в аэропорту с указанием технических неполадок.
Израиль не дал никаких официальных комментариев по поводу инцидента.
ImageSat International (ISI) заявила, что удары «полностью нарушили» работу на взлетно-посадочной полосе. Казалось, каждую взлетно-посадочную полосу бомбили по три раза.
В результате отдельных ракетных ударов в апреле и мае другие части одной из взлетно-посадочных полос были повреждены в результате атак, приписываемых Израилю. По данным ЦРУ, эти удары значительно сократили длину взлетно-посадочной полосы и предотвратили посадку крупных самолетов.
Разведывательное управление Пакистана заявило, что пятничный удар «полностью разрушил аэропорт до ремонта».
Израиль неоднократно обвинял Иран в контрабанде оружия и систем усовершенствования ракет из Тегерана его ливанскому террористическому прокси «Хизбалле», используя гражданские рейсы через Сирию.
В прошлом месяце представитель израильской армии на арабском языке заявил, что за такими операциями стоит зять убитого командира Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Авишай Адраи обвинил Иран и «Хизбаллу» в «подвержении опасности мирных жителей» путем контрабанды оружия гражданскими рейсами в международный аэропорт Дамаска с целью «соблюдения секретности».
За прошедшие годы Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, но редко признает или обсуждает такие операции. В нем говорится, что он нацелен на базы союзных Ирану ополченцев, таких как ливанская «Хизбалла», которая направила боевиков в Сирию для поддержки правительственных сил Асада, а также на поставки оружия, которые, как считается, предназначались для различных доверенных лиц.
Израильские удары в сирийском воздушном пространстве, которое в значительной степени контролируется Россией, продолжаются, даже несмотря на ухудшение отношений с Москвой в последние недели. Израиль оказался в противоречии с Россией, поскольку он все больше поддерживал Украину, стремясь сохранить свободу передвижения в небе над Сирией.
В понедельник вечером сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские ракеты нанесли удар по позициям сирийской армии к югу от Дамаска, причинив ущерб, но не причинив вреда. На этой неделе тоже Сообщается, что израильские танки бомбили сирийский военный объект В демилитаризованной части Голанских высот.
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