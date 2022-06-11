World

Россия атакует Израиль, на спутниковых снимках виден «выведенный из строя» аэропорт Дамаска после налета

11 июня, 2022
Toma Kulikov

С необычайно резким осуждением Россия раскритиковала Израиль в пятницу после предрассветного нападения, в котором обвиняли Израиль в аэропорту Дамаска.

Израильская спутниковая разведывательная компания опубликовала изображения, на которых видны значительные повреждения взлетно-посадочных полос, которые, по ее словам, нарушили работу всего аэропорта.

В пятницу вечером МИД России осудил «порочную практику» израильских ударов по гражданской инфраструктуре, назвав их «провокационными» и «нарушающими основные нормы международного права».

Израиль часто наносит удары по иранским объектам и конвоям в Сирии и полагается на «механизм деконфликтной ситуации», согласованный с Москвой, чтобы избежать прямой конфронтации с российскими войсками там. Отношения Израиля с Россией обострились из-за конфликта на Украине, однако горькие комментарии России в пятницу по поводу сирийского удара подчеркнули растущие трения.

Сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские самолеты бомбили цели к югу от Дамаска около 4:20 утра в пятницу, ранив одного человека и причинив материальный ущерб. Спустя несколько часов Министерство транспорта страны объявило, что сделает это. Приостановка Прибывающие и вылетающие рейсы в аэропорту с указанием технических неполадок.

Израиль не дал никаких официальных комментариев по поводу инцидента.

ImageSat International (ISI) заявила, что удары «полностью нарушили» работу на взлетно-посадочной полосе. Казалось, каждую взлетно-посадочную полосу бомбили по три раза.

В результате отдельных ракетных ударов в апреле и мае другие части одной из взлетно-посадочных полос были повреждены в результате атак, приписываемых Израилю. По данным ЦРУ, эти удары значительно сократили длину взлетно-посадочной полосы и предотвратили посадку крупных самолетов.

Разведывательное управление Пакистана заявило, что пятничный удар «полностью разрушил аэропорт до ремонта».

READ  Байден на прошлой неделе отменил удар по второй военной цели в Сирии

Израиль неоднократно обвинял Иран в контрабанде оружия и систем усовершенствования ракет из Тегерана его ливанскому террористическому прокси «Хизбалле», используя гражданские рейсы через Сирию.

На этом снимке, опубликованном ImageSat International 10 июня 2022 г., показан международный аэропорт Дамаска после авиаудара, приписываемого Израилю (ImageSat International)

В прошлом месяце представитель израильской армии на арабском языке заявил, что за такими операциями стоит зять убитого командира Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Авишай Адраи обвинил Иран и «Хизбаллу» в «подвержении опасности мирных жителей» путем контрабанды оружия гражданскими рейсами в международный аэропорт Дамаска с целью «соблюдения секретности».

За прошедшие годы Израиль нанес сотни ударов по целям в Сирии, но редко признает или обсуждает такие операции. В нем говорится, что он нацелен на базы союзных Ирану ополченцев, таких как ливанская «Хизбалла», которая направила боевиков в Сирию для поддержки правительственных сил Асада, а также на поставки оружия, которые, как считается, предназначались для различных доверенных лиц.

Израильские удары в сирийском воздушном пространстве, которое в значительной степени контролируется Россией, продолжаются, даже несмотря на ухудшение отношений с Москвой в последние недели. Израиль оказался в противоречии с Россией, поскольку он все больше поддерживал Украину, стремясь сохранить свободу передвижения в небе над Сирией.

В понедельник вечером сирийские государственные СМИ сообщили, что израильские ракеты нанесли удар по позициям сирийской армии к югу от Дамаска, причинив ущерб, но не причинив вреда. На этой неделе тоже Сообщается, что израильские танки бомбили сирийский военный объект В демилитаризованной части Голанских высот.

Дело не в тебе (просто).

Поддержка Times of Israel не является транзакцией для онлайн-сервиса, например подписки на Netflix. Сообщество ToI создано для таких людей, как вы, которым небезразлично общественное благоОбеспечение того, чтобы Израиль продолжал бесплатно обеспечивать сбалансированное и ответственное освещение миллионов людей по всему миру.

READ  Полиция Таиланда допрошена после того, как появилось видео о пытках и убийстве подозреваемого

Конечно, мы удалим всю рекламу с вашей страницы, и вы сможете получить доступ только к интересному контенту сообщества. Но ваша поддержка дает вам нечто большее: гордость за присоединение к Что-то действительно важное.

Присоединяйтесь к сообществу Times of Israel

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже вступил? Войдите, чтобы не видеть это

Вы профессиональный читатель

Вот почему десять лет назад мы запустили The Times of Israel, чтобы предоставить таким проницательным читателям, как вы, обязательные к прочтению статьи об Израиле и еврейском мире.

Пока у нас есть запрос. В отличие от других новостных агентств, мы не ввели платный доступ. Но поскольку журналистика, которой мы занимаемся, обходится дорого, мы приглашаем читателей, для которых The Times of Israel стала важной, поддержать нашу работу, присоединившись к нам. Таймс израильского общества.

Всего за 6 долларов в месяц вы можете поддержать нашу качественную журналистику, наслаждаясь The Times of Israel. Бесплатные объявленияа также доступ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Доступно только для членов сообщества Times of Israel.

Спасибо,
Дэвид Горовиц, редактор-основатель The Times of Israel

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже вступил? Войдите, чтобы не видеть это

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.