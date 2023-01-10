Россия близка к прорыву после месяцев «жестоких» боев на востоке Украины

Россия изо всех сил пыталась продвинуться в регионе в течение нескольких месяцев, и обе стороны понесли тяжелые потери, поскольку он стал центром конфликта после успешного контрнаступления Украины на юг. Но кремлевские силы, похоже, добились прогресса в «Солидаре» в последние дни.

По данным Министерства обороны Великобритании, российские солдаты и бойцы группы наемников Вагнера, вероятно, контролировали большую часть Солидара в 6 милях к северо-востоку от Бахмута. Он сказал В своем ежедневном отчете разведки о войне во вторник. В заявлении говорится, что попытка захватить «Солидар» «скорее всего была попыткой окружить Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил солдат, которые оказали сопротивление российскому наступлению. Заявление поздно вечером в понедельник.

«Это очень сложно — целых стен почти не осталось. Из-за гибкости наших бойцов там, в «Солидаре», мы получили дополнительное время и дополнительные силы для Украины», — сказал он.

По словам Зеленского, в районе вокруг «Солидара» и Бахмута «все было полностью разрушено. Жизни почти не осталось».

«Вся земля возле «Солидара» покрыта телами оккупантов и шрамами от бомбежек», — добавил он. «Вот как выглядит безумие».

иногда. Обе стороны обменялись несколькими тысячами артиллерийских выстрелов в этом районе в ходе окопных боев, которые один американский военный чиновник в Вашингтоне назвал «жестокими» и сравнил с бойней времен Первой мировой войны. фоновое ограждение журналистам в понедельник.

Украинские военные заявили в понедельник, что Россия предприняла «отчаянную попытку штурмовать город Солидар с разных направлений и бросила в бой наиболее профессиональные отряды вагнеровцев».

Представитель восточных сил Украины Сергей Шереватый сообщил украинскому телевидению, что только во вторник в «Солидар» попало 86 снарядов.

«Сейчас идут ожесточенные бои, и противник сосредоточил там лучшие подразделения «вагнеровской» ОПГ, которых поддерживают регулярные вооруженные силы Российской Федерации», — сказал он.

Денис Пушлин, лидер поддерживаемых Москвой оккупированных районов Донецка, заявил во вторник российскому государственному телевидению, что российские войска были «очень близки» к захвату «Солидара», но это было достигнуто дорогой ценой. Он сказал, что взятие города создаст «хорошие перспективы» для взятия Бахмута.