Россия бомбит железнодорожные и топливные объекты в ходе атак в глубине Украины

Киев, Украина (AP) – В понедельник Россия нанесла серию ударов по украинским железнодорожным и топливным объектам, нанеся удары по критически важной инфраструктуре вдали от линии фронта в рамках своего восточного наступления.

Тем временем сообщалось о двух пожарах на нефтяных объектах на западе России, недалеко от границы с Украиной. Причина пожаров не была ясна.

Обе стороны в двухмесячной войне Готовясь к тому, что может стать упорной битвой на истощение в самом сердце восточного промышленного региона страны, высокопоставленные официальные лица США пообещали увеличить помощь для обеспечения суверенитета Украины.

О смелом визите в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским в воскресенье госсекретари и министры обороны США заявили, что Вашингтон согласился Продажа боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов — неамериканских боеприпасов, в основном, если не полностью, для украинского оружия советской эпохи — наряду с финансированием на сумму более 300 миллионов долларов для закупки дополнительных материалов.

Блинкен заявил в понедельник после встречи, что единая поддержка Западом Украины и давление на Москву дали «реальные результаты».

Когда дело доходит до военных целей России, Россия терпит неудачу. Украине это удается.

В интервью Associated Press министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал поддержку США, но сказал, что «пока российские солдаты ступают на украинскую землю, этого недостаточно».

Кулеба предупредил, что если западные державы захотят, чтобы Украина выиграла войну и «остановила Путина в Украине и не позволила ему пройти дальше, вглубь Европы», то страны ускорили бы поставки запрошенного Украиной оружия.

Президент России Владимир Путин обвинил США и их союзников в попытке «расколоть российское общество и разрушить Россию изнутри».

Когда Россия вторглась 24 февраля, ее очевидной целью было захватить Киев и, возможно, свергнуть его правительство. А вот украинцы с помощью западного оружия Войска Путина воспрепятствовали и предотвратили их вторжение в Киев .

Теперь Москва заявляет, что ее цель — захватить преимущественно русскоязычный регион Донбасса на востоке. В то время как обе стороны заявляли, что кампания на востоке продолжается, России еще предстояло начать полномасштабное наземное наступление и не добиться каких-либо серьезных прорывов.

Украинские силы, укрывшиеся на сталелитейном заводе в стратегическом городе Мариуполе, сковывают российские силы и, по-видимому, не позволяют им присоединиться к наступлению в других местах Донбасса.

В минувшие выходные российские войска нанесли свежие воздушные удары по заводу, пытаясь выбить примерно 2000 боевиков. Около 1000 мирных жителей также укрываются на сталелитейных заводах, и российские военные пообещали в понедельник открыть для них гуманитарный коридор.

Российское предложение было встречено Украиной скептически. Вице-премьер Ирина Верещук заявила в мессенджере Telegram, что Украина не считает дорогу безопасной, и добавила, что Россия ранее нарушала соглашения об аналогичных путях эвакуации. Она призвала ООН проконтролировать эвакуацию.

Мариуполь с начала войны подвергался ожесточенным боям из-за своего стратегического положения на Азовском море. Помимо освобождения российских войск, его захват лишит Украину жизненно важного порта и позволит Москве установить сухопутный коридор в Крым, который она захватила у Украины в 2014 году.

В понедельник Россия сосредоточила свою огневую мощь в другом месте, при этом ракеты и боевые самолеты наносили удары далеко от линии фронта. В явной попытке замедлить движение украинских грузов на восток и нарушить подачу топлива, необходимого вооруженным силам страны.

Утром в понедельник пять железнодорожных объектов в центральной и западной Украине были повреждены, сообщил глава государственной корпорации «Украинские железные дороги» Александр Камышин. Это включало ракетный удар возле западного города Львова.

Украинские власти сообщают, что по меньшей мере пять человек погибли в результате российских ударов в центральной части Винницкой области.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Россия также уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, центральная Украина, а также склады горючего. Всего, по его словам, за ночь российские боевые самолеты уничтожили 56 украинских целей.

Филлипс Б. сказал: О’Брайен, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете, сказал, что война в настоящее время превращается в кампанию растущих потерь и побед на поле боя.

«Две стороны как бы ослабляют друг друга каждый день», — сказал он. «Так что это вопрос того, что вы можете предложить в этом новом» и «что вы можете разрушить на другой стороне».

Между тем рано утром в понедельник на нефтебазе в российском городе примерно в 100 км от границы с Украиной произошел крупный пожар, сообщило МЧС России. Причина пожара не называлась. На снимках видно огромное облако густого дыма.

Нефтебаза в Брянске принадлежит дочерней компании российской государственной компании «Транснефть», которая управляет нефтепроводом «Дружба», по которому нефть транспортируется на запад в другие европейские страны. В ведомстве уточнили, что пожаром поврежден склад с дизельным топливом. По ее словам, дизельного топлива в этом районе хватит на 15 дней.

Было неясно, было ли депо частью инфраструктуры трубопровода, но польский оператор трубопровода PERN заявил, что поставки в Польшу не пострадали.

В российских новостях сообщалось, что рано утром в понедельник на другом нефтехранилище в Брянске вспыхнул пожар.

В прошлом месяце два вооруженных украинских вертолета нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области России, недалеко от границы с Украиной.

В видеообращении в понедельник Зеленский назвал свою встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином «обнадеживающей, а главное — эффективной».

Украинский лидер добавил, что они договорились «предпринять дальнейшие шаги по укреплению Вооруженных сил Украины и удовлетворению всех первоочередных потребностей нашей армии».

Поскольку Россия переключает внимание на Донбасс, Зеленский теперь сосредоточился на более тяжелом вооружении, таком как танки и артиллерия.

«Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, демократической страной, способной защитить свою суверенную территорию», — сказал Остин. «Мы хотим, чтобы Россия стала настолько слабой, что не могла делать такие вещи, как вторжение в Украину».

В поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье переизбрался на второй срок. На ее ультраправой сопернице Марин Ле Пен, которая пообещала разорвать связи Франции с Европейским союзом и НАТО.

Ле Пен высказалась против санкций Европейского Союза в отношении российской энергетики и во время предвыборной кампании столкнулась с пристальным вниманием из-за ее прошлой дружбы с Кремлем.

