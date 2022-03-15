Россия бомбит Киев, объявлен комендантский час

Власти заявили, что во вторник российские бомбардировки обрушились на Киев, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, поскольку силы вторжения ужесточили контроль над украинской столицей, а мэр объявил 35-часовой комендантский час, начиная с 20:00 (18:00 по Гринвичу). Два мощных взрыва прогремели в центре города перед рассветом во вторник. Поздно вечером в понедельник в ночном небе вспыхнули трассирующие пули, когда украинские силы, по-видимому, нацелились на вражеский беспилотник.

«Сегодня сложный и опасный момент», — сказал мэр Виталий Кличко. «Столица — сердце Украины, и она будет защищена. Киев, который в настоящее время является символом и передовой оперативной базой европейской свободы и безопасности, мы не оставим».

Свидетели агентства Рейтер видели горящее многоэтажное здание после артиллерийского обстрела. Пожарные пытались потушить огонь, а спасатели помогли эвакуировать застрявших жителей по эскалаторам. Тело лежало на земле в мешке. Киев пережил худшие бои со времени вторжения России в Украину 24 февраля, но российская армия медленно приближается к городу, и бомбардировки усилились.

«То, что происходит сейчас в Харькове, в Мариуполе и других городах — было понятно, что рано или поздно это произойдет и в Киеве», — сказал местный житель Игорь Крупа. Сидя на полу возле сильно поврежденного здания, он рассказывал, как перед сном накрывался мебелью и металлическими грузами.

«Это фактически спасло меня, потому что все окна вылетели, и весь мусор попал в квартиру, а я осталась невредимой. Всего две царапины». В другой части города жители убирали обломки своих домов после бомбардировок, в результате которых были выбиты окна, разрушены балконы и разбросаны по земле обломки.

Тысячи людей погибли в ходе конфликта, и еще миллионы были перемещены. Россия отрицает нападение на мирных жителей и называет свои действия «специальной военной операцией» по «дискредитации» страны. Украина и ее союзники отвергают это утверждение как предлог для неспровоцированного и незаконного нападения.

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