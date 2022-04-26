Россия борется с растущей инфляцией и снижением темпов роста из-за санкций

Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила в понедельник, что может потребоваться дальнейшее снижение процентных ставок, поскольку экономика приспосабливается к новым международным санкциям.
Блумберг | Автор | Гетти Изображений
Перед российскими центральными банками стоит сложная задача сбалансировать потребительские хранилища, шоки предложения и ожидаемое замедление расходов, поскольку жесткие международные санкции пытаются поставить российскую экономику на колени.
Инфляция в России в марте составляла в среднем 16,7% в год, но в начале этого месяца центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 20% до 17%, стремясь смягчить воздействие экономических санкций.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в понедельник предположила, что политики «должны иметь возможность быстрее снижать ключевую ставку», добавив, что центральный банк не будет пытаться обуздать инфляцию любыми необходимыми средствами, поскольку это помешает компаниям приспособиться к новая экономическая среда.
Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку с 9,5% до 20% в конце февраля после неспровоцированного вторжения России в Украину, поскольку рубль страны достиг рекордно низкого уровня на фоне шквала международных санкций.
Хотя месячная инфляция в марте достигла 7,61%, самого высокого уровня с 1999 года, центральный банк, похоже, отдает приоритет поддержке экономики в переходный период, когда вступают в силу западные санкции, в том числе замораживание почти половины валютных резервов центрального банка Йемена в эффект.
Набиуллина заявила в понедельник, что центральный банк Канады будет стремиться вернуть инфляцию к своему целевому уровню 4% в 2024 году, но глава центрального банка указал, что последствия санкций начинают распространяться с финансовых рынков на реальную экономику.
Всемирный банк ожидал, что валовой внутренний продукт России сократится на 11% в этом году, а Международный валютный фонд во вторник прогнозировал сокращение на 8,5% в 2022 году и еще на 2,3% в 2023 году. Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что правительству может понадобиться увеличить расходы бюджета для повышения ликвидности и поддержки экономики.
В отчете, опубликованном на прошлой неделе, Goldman Sachs сообщил, что текущие тенденции в российской экономике сохраняются, но еженедельные данные свидетельствуют о незначительном замедлении инфляции.
«Потребительские расходы продолжают снижаться, в частности PMI в сфере услуг значительно слабее и больше, чем в производстве, что вполне логично, поскольку западные компании, по крайней мере, временно уходящие из России, больше занимались услугами, а не производством», — говорится в отчете. — сказали экономисты Goldman Sachs.
«Инфляция замедляется, но по-прежнему высока и составляет менее 1% в неделю, непропорционально обусловленная тем, что домохозяйства накапливают нескоропортящиеся товары и продвигают вперед покупки потребительских товаров длительного пользования, опасаясь перебоев с поставками из-за санкций в будущем. Судя по данным порта, похоже, экспортная активность восстановилась во второй половине марта».
Данные по инфляции за прошлую неделю должны быть опубликованы в среду, но министр экономики России Максим Решетников заявил на заседании правительства во вторник, что ожидает «значительного замедления» роста потребительских цен, сообщает Reuters.
По данным рейтинговых агентств, помимо экономического спада России также грозит крупный дефолт по внешнему долгу, если она не сможет вернуться к выплатам держателям облигаций в долларах, как это согласовано в условиях ее кредитов, к концу льготного периода 4 мая. Moody’s и Standard & Poor’s.
Тимоти Эш, главный стратег по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management, сказал, что 11-процентное сокращение, прогнозируемое Всемирным банком, нанесет ущерб российской экономике примерно на 200 миллиардов долларов, но сказал, что это будет только началом экономических проблем страны.
«Для России, пока Путин остается у власти, и из-за всех военных преступлений, которые были совершены в этой войне и выставлены на всеобщее обозрение, Россия останется международным изгоем на долгие годы», — сказал Аш.
«Он будет оставаться в состоянии дефолта по внешнему долгу на долгие годы, отрезанный от международных рынков капитала, жаждущий инвестиций, все более отрезанный от международной торговли и бизнеса — отрезанный от западных цепочек поставок энергоносителей и товаров — и страдающий от стагнации, стагнации. уровень жизни, увеличивая отток капитала и утечку мозгов».
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