Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка России, заявила в понедельник, что может потребоваться дальнейшее снижение процентных ставок, поскольку экономика приспосабливается к новым международным санкциям.

Перед российскими центральными банками стоит сложная задача сбалансировать потребительские хранилища, шоки предложения и ожидаемое замедление расходов, поскольку жесткие международные санкции пытаются поставить российскую экономику на колени.

Инфляция в России в марте составляла в среднем 16,7% в год, но в начале этого месяца центральный банк снизил ключевую процентную ставку с 20% до 17%, стремясь смягчить воздействие экономических санкций.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в понедельник предположила, что политики «должны иметь возможность быстрее снижать ключевую ставку», добавив, что центральный банк не будет пытаться обуздать инфляцию любыми необходимыми средствами, поскольку это помешает компаниям приспособиться к новая экономическая среда.

Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку с 9,5% до 20% в конце февраля после неспровоцированного вторжения России в Украину, поскольку рубль страны достиг рекордно низкого уровня на фоне шквала международных санкций.

Хотя месячная инфляция в марте достигла 7,61%, самого высокого уровня с 1999 года, центральный банк, похоже, отдает приоритет поддержке экономики в переходный период, когда вступают в силу западные санкции, в том числе замораживание почти половины валютных резервов центрального банка Йемена в эффект.

Набиуллина заявила в понедельник, что центральный банк Канады будет стремиться вернуть инфляцию к своему целевому уровню 4% в 2024 году, но глава центрального банка указал, что последствия санкций начинают распространяться с финансовых рынков на реальную экономику.