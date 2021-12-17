Россия была нашим врагом в холодной войне. Но почему мы до сих пор относимся к ней как к империи зла?

В конце концов я пришел к выводу, насколько упрощенными были мои взгляды на «Империю зла». У меня есть помощь. Проведя несколько лет в ЦРУ, когда мне было 20, терапия в мои 30 лет начала ослаблять тиски ригидного мышления. В академических кругах после распада Советского Союза все более и более процветали более сложные и тонкие взгляды на советскую историю и политику. Приток новых идей и взглядов из постсоветской России серьезно поставил под сомнение старые убеждения в вопросах, от сталинизма до роли советской прессы. После прочтения заметокШпионский волшебникНаписанный бывшим офицером КГБ Виктором Черкашиным, мне было ясно, что КГБ похож на ЦРУ гораздо больше, чем я мог себе представить. Среди прочего, люди, которых я нанял (особенно в отделении, посвященном иностранному шпионажу), выглядели так, как будто я и мои друзья из Лэнгли только что перешли к другой политической системе. В основном они были добрыми, патриотичными и в основном порядочными. Это было частью того, что вдохновило меня на создание сериала об офицерах КГБ «Американцы». Конечно, у Черкашина и его друзей из КГБ, как и у меня и моих друзей из ЦРУ, было бинарное мировоззрение. Для них они были хорошими парнями, а мы были плохими парнями.