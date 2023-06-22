Профессор университета в Массачусетсе была потрясена, узнав, что она находится в списке сотен американцев, на которых распространяются санкции России.

Анна Оганян — эксперт по внешней политике России, и она не боится критиковать Кремль. Но когда она появилась в списке 500 американцев, подпадающих под санкции Владимира Путина, она совсем не думала об этом.

«Я был в Твиттере», — сказал Оганян. «Кто-то пометил меня вместе с несколькими другими учеными, попавшими под санкции, и я не мог в это поверить. Это казалось таким нереальным».

Профессор Колледжа Стоунхилл в Истоне не осознавала, что Кремль заметил ее работу.

«Во-первых, это было весело», — сказала она NBC10 Boston в эксклюзивном интервью. «Я вроде как профессор колледжа. Я не думал, что меня это волнует».

Когда я проверил список, он был там под номером 269.

Она сказала: «Сразу после президента Барака Обамы». «И это действительно вишенка на вершине этого небольшого развития в моей жизни».

Оганян является экспертом по внешней политике России и писал о безрассудстве Путина, вторгшегося в Украину.

«Эта война на самом деле является самосаботажем со стороны России», — сказала она. «Я не думаю, что Россия оправится от этого как великая держава, ее упадок уже происходил, и эта война ее просто стимулировала».

Хотя санкции на практике ничего не значат, поскольку у нее нет активов в России и она не планирует приезжать, Оганян говорит, что упоминание его имени вызывает у нее неловкое чувство. Но это также и почетный знак.

«Для меня всегда было важно проводить исследования, которые могут каким-то образом повлиять на конфликтные зоны по всему миру», — сказала она.

Оганян, выросшая в бывшем Советском Союзе, говорит, что санкции — это способ заставить Россию замолчать, но это не помешает ей заниматься исследованиями, писать и преподавать.

«Это очень похоже на попытку России делегитимировать демократические институты и принизить их значение», — сказала она.