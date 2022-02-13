Россия вводит предупреждение об опасности с воздуха к северу от Норвегии в напряженные дни

Представители российской авиации в воскресенье Просмотр уведомлений (уведомление для пилотов) Предупреждения на предстоящую неделю включают закрытие района примерно в 650 километрах от острова Колхуев на востоке, в нескольких десятках миль к западу от морской демаркационной линии с Норвегией.

К берегам Кольского полуострова открыт лишь узкий судоходный путь.

Помимо предупреждения гражданского самолета, Администрация порта Северо-Запада России Обеспечивает береговые предупреждения (PRIP) для моряков в районах до 23° з.д. вплоть до исключительной экономической зоны Норвегии в Норманске. Впадает в Норвежское море Материнского моря к западу от мыса Нордкап.

Также это предупреждение действует с 16 по 19 февраля.

Предупреждение с пометкой «Ракета запускается«И это действительно с 7:00 до 13:00, что является самым северным световым днем ​​в это время года. Другие прибрежные предупреждения на следующую неделю выпускаются для районов восточной части Баренцева и Белого морей.

«Мы знаем о предупреждении Надама. Об этом сообщается по установленным каналам международной авиации», — заявил представитель норвежских вооруженных сил Брибен Аурсанд в телефонном интервью Parents Observer.

Хотя прямых военных контактов между странами НАТО и Москвой очень мало, норвежский Объединенный комитет начальников штабов под Бодо регулярно проводит переговоры по скайпу с штабом Северного военно-морского флота России в Североморске.

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Аурсанд говорит, что никакой информации о предстоящей операции на этот раз напрямую от военных по военным каналам не поступало.

Пребен Аурсанд — представитель норвежских вооруженных сил.

«Предупреждения находятся в международных водах, и Россия полностью владеет ими, но мы ожидаем, что они обеспечат безопасность в регионе.

Аурсанд и предположить не мог, какие боевые пуски ракет произойдут. «Мы будем следить за действиями», — говорит он.

Обычно гражданскую космическую ракету со спутниками выводят на орбиту в северо-западном направлении из Плесецка, севернее Кольского полуострова, небольшой опасной зоны к северу от Шпицбергена в Арктике.

Огромные масштабы боевой готовности Баренцева и Белого морей могут быть признаком запуска ракет большой дальности. Ранее, когда ВМФ испытывал гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», акватория южнее и севернее Кольского полуострова была закрыта для гражданской авиации и судоходства.

Испытание одной или нескольких баллистических ядерных ракет с подводных лодок, или полномасштабная подготовка к ядерному треугольнику, пуск ядерных корабельных ракет с двух подводных лодок, космодром Плечецк южнее Архангельска и стартовая стратегия. Бомбардировщики.

В последний раз Россия провела крупное ядерное испытание «Гром-19» под руководством президента Путина в октябре 2019 года.

Одно из предупреждений НОТАМ заключается в том, что в 83° с.ш. к северо-западу от Новой Земли в Северном Ледовитом океане общей целью является российская баллистическая ракета второй дальности.

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