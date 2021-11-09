Top News

Россия — ведущий мировой экспортер нестабильных товаров.

9 ноября, 2021
Vsevolod Egorov

Мы живем в эпоху великих геополитических перемен. Поскольку прошлые правила и обязательства отвергаются как устаревшие и ненужные, единственное, что мы можем предсказать с какой-либо степенью уверенности, — это высокая неопределенность.

Этот беспорядок вызван рядом факторов, в том числе разрушительной ролью новых технологий и непредсказуемостью событий черного лебедя, таких как заражение вирусом короны. Однако одна страна в особенности стоит особняком, когда дело доходит до подпитки и использования сегодняшнего роста международной нестабильности.

Россия была в авангарде мирового экспорта в течение последних двух десятилетий. Он стал центральной опорой внешней политики Владимира Путина, позволяя Москве подрывать потенциальных врагов изнутри, усиливая удар Кремля, а не его истинный геополитический вес.

Россия особенно зарекомендовала себя в экспорте нестабильности на постсоветское пространство. Эта неослабевающая российская нестабильность является реальностью на сегодняшних Украине, в Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане и за их пределами. Текущая ситуация в Беларуси дает представление об оппортунизме России в этом отношении, поскольку Москва усиливает контроль над страной, используя непредсказуемую нестабильность, вызванную прошлогодним продемократическим восстанием.

События в Беларуси вызывают растущую тревогу в Украине. Киевские военные планировщики уже столкнулись с общей границей с Россией протяженностью около 2 000 км. Если Беларусь потеряет независимость, Украина столкнется с возможностью расширения новой границы к северу от страны, управляемой российскими войсками.

Угрозу возникновения крупного конфликта на Украине невозможно переоценить. Последние семь с половиной лет Россия ведет смешанную войну против Украины, которая включает в себя обычные военные компоненты с кибернетической, информационной и экономической составляющими.

В ходе войны погибло около 14 000 человек, а миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Крым и часть восточной Украины находятся под российской оккупацией. Украинцы будут бороться с шоком конфликта для будущих поколений и будут жить с повседневной угрозой новой экспансии.

READ  5.Китай поддержит предложенную Россией встречу ядерных держав: наблюдатель

Подпишитесь на последние новости от UkraineAlert

UkraineAlert — это комплексное онлайн-издание, которое предоставляет регулярные новости и анализ событий в политике, экономике, гражданском обществе и культуре Украины.

Многие инструменты нестабильности, созданные Кремлем в его войне против Украины, позже с большим успехом использовались в других странах против европейских стран и Соединенных Штатов. Мы должны признать, что у России это очень хорошо получается.

Москва переписала свод правил пропаганды и установила новые стандарты в темном искусстве цифровой дезинформации. Доминирование CNN и других крупных западных СМИ после холодной войны теперь кажется далеким воспоминанием. Напротив, Россия является тем, кто больше всего определяет повестку дня и возглавляет глобальный диалог.

Дезинформация — одна из самых разрушительных тактик Кремля. Россия проводит кибератаки, вооружает энергопоставки, останавливает наемников и максимально раздувает огонь сепаратизма.

Неудивительно, что Москва с одинаковым энтузиазмом поддерживает крайне правые и крайне левые политические движения по всей Европе. Рассматриваемая идеология не действует. Важна только способность распространять нестабильность. Трудно избежать вывода о том, что Путин хорош для России и плох для всего мира.

Россия будет продолжать экспорт, пока не столкнется с нестабильной ситуацией. Попытки за последние семь лет оправдать или смягчить конфликт, разразившийся захватом Крыма в 2014 году, только способствовали дальнейшему расширению Кремля.

Москва создала многообещающую историю о прогнившем Западе, и многие в России убеждены, что демократический мир в конечном итоге станет беззубым. Поскольку европейские лидеры не хотят противостоять Путину из-за войны на Украине, неудивительно, что россиянам не нужно бояться за себя.

У Путина конечно не все карты. В то время как Соединенные Штаты продолжают доминировать во внешнеполитическом мышлении России, Китай и Турция сохраняют способность Кремля привлекать внимание. Однако многие в Москве считают, что сегодняшние Соединенные Штаты погрязли во внутренних проблемах. Они убедили себя, что ни одна мировая держава не может поддерживать себя так, как когда-то на мировой арене. Недавнее поражение в Афганистане приветствовалось Россией как свидетельство упадка американского влияния.

READ  Россия тестирует недавно разработанную парашютную систему на служебных собаках. Посмотреть вирусное видео

Центральная Евразия События

На самом деле Запад не слабый. Напротив, она более сильна в экономическом и военном отношении, чем Россия, и в то же время на световые годы опережает любое честное соревнование идей и устремлений. Основная причина, по которой дестабилизирующая тактика Москвы оказалась столь успешной, — это отказ Запада признать реальность враждебной России.

Пора просыпаться от этого опасного сна. Победа демократии в холодной войне — это уже старая история, и давно назрело новое поколение конфликтов. Западные лидеры должны перестать смотреть на мир через призму прошлого и взяться за новаторскую форму Путина по разрушению гибридной войны, которую в настоящее время ведет Россия.

Один из ключей к сопротивлению Кремлю — образование. Нам необходимо пересмотреть весь наш подход и сделать больший упор на повышение цифровой грамотности. Россия отлично использовала ущерб, нанесенный информационной революцией и разрушением старых моделей СМИ. Единственный способ решить эту проблему — использовать инновации в сфере образования.

Нам нужно научиться соединять точки. В последние годы отдельные страны все больше и больше интересуются внутренними проблемами, не обращая внимания на свидетельства роли России в нестабильности, которая распространяется от страны к стране по всему миру. Важно сосредоточить внимание на международном сотрудничестве и признать общие интересы, которые мы все работаем вместе, чтобы преодолеть эту угрозу.

Мир, в котором мы живем, в настоящее время меняется беспрецедентными темпами, но не все неопределенности, с которыми мы сталкиваемся, являются естественными или неизбежными. Если мы хотим помешать субъектам с ложными убеждениями экспортировать нестабильность для улучшения своих амбиций, нам необходимо адаптировать наше мышление к новой среде.

Юлия Мендель — украинский журналист и бывший пресс-секретарь президента Желенского.

Подробнее

Мнения, выраженные в UkraineAlert, являются мнением только авторов и не обязательно отражают точку зрения Атлантического совета, его сотрудников или сторонников.

В Евразийский Центр Он направлен на укрепление атлантического морского сотрудничества в продвижении стабильности, демократических ценностей и процветания в Евразии, от Восточной Европы и западной Турции до Кавказа, России и восточной части Центральной Азии.

READ  Финал PRO Chess League: гиды по победам России

Следуйте за нами в социальных сетях
И поддержите нашу работу

Подробнее

Четверг, 22 июля 2021 г.

Блоги
К

Изображение: Собор Василия Блаженного и небоскреб Сталина во время заката в морозный день в Москве, Россия, 8 декабря 2020 года. (REUTERS / Максим Шеметов)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *