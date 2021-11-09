Россия — ведущий мировой экспортер нестабильных товаров.

Мы живем в эпоху великих геополитических перемен. Поскольку прошлые правила и обязательства отвергаются как устаревшие и ненужные, единственное, что мы можем предсказать с какой-либо степенью уверенности, — это высокая неопределенность.

Этот беспорядок вызван рядом факторов, в том числе разрушительной ролью новых технологий и непредсказуемостью событий черного лебедя, таких как заражение вирусом короны. Однако одна страна в особенности стоит особняком, когда дело доходит до подпитки и использования сегодняшнего роста международной нестабильности.

Россия была в авангарде мирового экспорта в течение последних двух десятилетий. Он стал центральной опорой внешней политики Владимира Путина, позволяя Москве подрывать потенциальных врагов изнутри, усиливая удар Кремля, а не его истинный геополитический вес.

Россия особенно зарекомендовала себя в экспорте нестабильности на постсоветское пространство. Эта неослабевающая российская нестабильность является реальностью на сегодняшних Украине, в Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Кыргызстане и за их пределами. Текущая ситуация в Беларуси дает представление об оппортунизме России в этом отношении, поскольку Москва усиливает контроль над страной, используя непредсказуемую нестабильность, вызванную прошлогодним продемократическим восстанием.

События в Беларуси вызывают растущую тревогу в Украине. Киевские военные планировщики уже столкнулись с общей границей с Россией протяженностью около 2 000 км. Если Беларусь потеряет независимость, Украина столкнется с возможностью расширения новой границы к северу от страны, управляемой российскими войсками.

Угрозу возникновения крупного конфликта на Украине невозможно переоценить. Последние семь с половиной лет Россия ведет смешанную войну против Украины, которая включает в себя обычные военные компоненты с кибернетической, информационной и экономической составляющими.

В ходе войны погибло около 14 000 человек, а миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Крым и часть восточной Украины находятся под российской оккупацией. Украинцы будут бороться с шоком конфликта для будущих поколений и будут жить с повседневной угрозой новой экспансии.

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Многие инструменты нестабильности, созданные Кремлем в его войне против Украины, позже с большим успехом использовались в других странах против европейских стран и Соединенных Штатов. Мы должны признать, что у России это очень хорошо получается.

Москва переписала свод правил пропаганды и установила новые стандарты в темном искусстве цифровой дезинформации. Доминирование CNN и других крупных западных СМИ после холодной войны теперь кажется далеким воспоминанием. Напротив, Россия является тем, кто больше всего определяет повестку дня и возглавляет глобальный диалог.

Дезинформация — одна из самых разрушительных тактик Кремля. Россия проводит кибератаки, вооружает энергопоставки, останавливает наемников и максимально раздувает огонь сепаратизма.

Неудивительно, что Москва с одинаковым энтузиазмом поддерживает крайне правые и крайне левые политические движения по всей Европе. Рассматриваемая идеология не действует. Важна только способность распространять нестабильность. Трудно избежать вывода о том, что Путин хорош для России и плох для всего мира.

Россия будет продолжать экспорт, пока не столкнется с нестабильной ситуацией. Попытки за последние семь лет оправдать или смягчить конфликт, разразившийся захватом Крыма в 2014 году, только способствовали дальнейшему расширению Кремля.

Москва создала многообещающую историю о прогнившем Западе, и многие в России убеждены, что демократический мир в конечном итоге станет беззубым. Поскольку европейские лидеры не хотят противостоять Путину из-за войны на Украине, неудивительно, что россиянам не нужно бояться за себя.

У Путина конечно не все карты. В то время как Соединенные Штаты продолжают доминировать во внешнеполитическом мышлении России, Китай и Турция сохраняют способность Кремля привлекать внимание. Однако многие в Москве считают, что сегодняшние Соединенные Штаты погрязли во внутренних проблемах. Они убедили себя, что ни одна мировая держава не может поддерживать себя так, как когда-то на мировой арене. Недавнее поражение в Афганистане приветствовалось Россией как свидетельство упадка американского влияния.

Центральная Евразия События

На самом деле Запад не слабый. Напротив, она более сильна в экономическом и военном отношении, чем Россия, и в то же время на световые годы опережает любое честное соревнование идей и устремлений. Основная причина, по которой дестабилизирующая тактика Москвы оказалась столь успешной, — это отказ Запада признать реальность враждебной России.

Пора просыпаться от этого опасного сна. Победа демократии в холодной войне — это уже старая история, и давно назрело новое поколение конфликтов. Западные лидеры должны перестать смотреть на мир через призму прошлого и взяться за новаторскую форму Путина по разрушению гибридной войны, которую в настоящее время ведет Россия.

Один из ключей к сопротивлению Кремлю — образование. Нам необходимо пересмотреть весь наш подход и сделать больший упор на повышение цифровой грамотности. Россия отлично использовала ущерб, нанесенный информационной революцией и разрушением старых моделей СМИ. Единственный способ решить эту проблему — использовать инновации в сфере образования.

Нам нужно научиться соединять точки. В последние годы отдельные страны все больше и больше интересуются внутренними проблемами, не обращая внимания на свидетельства роли России в нестабильности, которая распространяется от страны к стране по всему миру. Важно сосредоточить внимание на международном сотрудничестве и признать общие интересы, которые мы все работаем вместе, чтобы преодолеть эту угрозу.

Мир, в котором мы живем, в настоящее время меняется беспрецедентными темпами, но не все неопределенности, с которыми мы сталкиваемся, являются естественными или неизбежными. Если мы хотим помешать субъектам с ложными убеждениями экспортировать нестабильность для улучшения своих амбиций, нам необходимо адаптировать наше мышление к новой среде.

Юлия Мендель — украинский журналист и бывший пресс-секретарь президента Желенского.

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Четверг, 22 июля 2021 г. Блоги

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Изображение: Собор Василия Блаженного и небоскреб Сталина во время заката в морозный день в Москве, Россия, 8 декабря 2020 года. (REUTERS / Максим Шеметов)