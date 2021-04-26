Россия “вероятно” сохранила доступ к американским сетям после взлома SolarWinds

Предполагаемый успех России с SolarWinds прорыв Возможно, он не прошел только потому, что агентства и компании США усилили свою защиту. CNN Ресурсы Согласно сведениям о расследовании, SVR “вероятно” все еще имела доступ к сетям США, несмотря на попытки закрыть эксплойты. Один из звонивших сказал, что нападавшие все еще были «там».

Заместитель советника по национальной безопасности Энн Нойбергер Он не признал претензию напрямую, когда CNN Он спросил, но он так сказал Официально обвиняют СВР Предполагалось «позировать». [Russia’s] Расчет “ценности прорыва. Канцлер сказал, что Соединенные Штаты не будут препятствовать России одним действием.

Постоянное присутствие в американских сетях соответствует истории. Россия продолжила кибератаки на США после прихода администрации Обамы Наложить санкции В конце 2016 г. Политика И другие системы в середине 2018 года и позже. Даже если Соединенным Штатам удастся вытеснить Россию из государственных систем, велика вероятность, что они обнаружат еще одну дыру в безопасности.

Если отчет точен, он показывает, насколько сложно обеспечить прочную победу над кибератаками, спонсируемыми государством. Даже широкомасштабного ответа на такую ​​кампанию, как взлом SolarWinds, было явно недостаточно, чтобы изгнать хакеров. Соединенные Штаты могут не получить отсрочки надолго.