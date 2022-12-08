Россия взорвала мастерскую АрселорМиттал в Украине; Заявления об уничтожении десятков ракет и систем HIMARS.

Российские военные уничтожили десятки реактивных снарядов HIMARS и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в центральных и восточных областях Украины, говорится в последнем сообщении Минобороны России.

Пресс-секретарь Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 7 декабря российские войска уничтожили 70 ракет HIMARS и две РСЗО точным ударом по заводу ArcelorMittal в Кривом Роге.

«По подтвержденным данным, в результате атаки наземного высокоточного оружия по ракетно-артиллерийскому арсеналу в цехе металлургического завода «АрселорМиттал» в г. Кривой Рог уничтожено более 70 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» и две реактивные системы залпового огня», — сказал Конашенков.

Кроме того, в результате удара были серьезно повреждены еще четыре системы РСЗО, добавил Конашенков.

Помимо того факта, что 5 декабря российская ракета поразила завод «АрселорМиттал Кривой Рог», утверждения Минобороны России не могут быть проверены независимо. Согласно украинским источникам, один был убит Также в результате этого ракетного обстрела пострадали три человека.

В ночь на 5 декабря 2022 года космические силы Российской Федерации атаковали завод «АрселорМиттал Кривой Рог». pic.twitter.com/42BH9Gyq0Z — Меридионали Аура (@MeridionaliAura) 5 декабря 2022 г.

Конашенков также сообщил, что в Донецкой области уничтожена еще одна РСЗО HIMARS вместе со складом боеприпасов.

«В результате удара по пункту эвакуации техники украинской армии в жилом массиве Малодарановка в Донецкой Народной Республике уничтожена одна реактивная установка HIMARS и 48 реактивных снарядов», — сказал Конашенков.

Зима благоприятна для России

Заявления о недавних успехах России в борьбе с РСЗО HIMARS звучат на фоне предположений экспертов о том, что система HIMARS непригодна для боевых действий осенью и зимой.

HIMARS начал прибывать в Украину летом Доказано, что это изменило правила игры на Киев, переломив ход продолжающейся войны в пользу украинских вооруженных сил.

HIMARS предоставил украинским военным возможность быстрого и точного нанесения ударов на дистанциях противостояния без необходимости использования авиации.

Однако недавно российский офицер 1-го армейского корпуса Донецкой области сообщил российскому информационному агентству РИА Новости, что «интенсивность применения противником РСЗО HIMARS с начала зимы значительно снизилась».

Ветеран ВВС Индии и военный аналитик Виджаяндер К. Тхакур Как было сказано ранее The EurAsian Times сообщает, что с наступлением зимы украинские военные столкнулись с рядом проблем, таких как потеря листвы, трудности с прокладкой трасс в грязи и снегу, а также потребность в специальном горюче-смазочном материале.

Такур объяснил, что потеря зеленого покрова наложила ограничения на способность HIMARS «стрелять и убегать», поскольку более ранняя система MLRS американского производства запускала ракеты быстро, а затем исчезала за покровом близлежащей лесной листвы. , теперь, когда зима, нет зелени, под которой можно было бы спрятаться.

Это позволяет HIMARS легче обнаруживать российские средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, такие как беспилотники, спутники и самолет-разведчик Ту-214Р, тем самым подвергая систему вооружения точным ударам России.

Россия заявляет о 100% перехвате против HIMARS?

По сообщениям, российские подразделения ПВО не только уничтожили РСЗО HIMARS и ракеты, но и перехватили четыре ракеты HIMARS и другие ракеты, выпущенные РСЗО «Ольха» и «Ураган», принадлежащими украинским силам.

«Четыре ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Ураган» перехвачены в жилых массивах Ольховатка Харьковской области, Первомайск и Фрунзе Луганской Народной Республики и Волноваха Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Есть Войска ПВО России Доступно новое программное обеспечение Это позволяет быстро обнаруживать и запускать ракеты HIMARS.

Командир российской части ПВО, дислоцированной в Запорожской области, недавно сообщил местным российским СМИ, что новое программное обеспечение позволяет «легко сбивать» ракеты HIMARS MLRS.

Российские подразделения ПВО получили новое программное обеспечение, облегчающее стрельбу ракетами HIMARS. pic.twitter.com/3NVde10ADR — /Спрайтер/ (@Spriter0000) 2 декабря 2022 г.

«Если на начальном этапе российские силы ПВО не понимали, что такое ракеты РСЗО «Химарс», то после прошивки новой программы они стали «нормальной мишенью», — цитирует главкома ПВО России РИА Новости.

«Мы свободно видим, наблюдаем и без проблем уничтожаем», — добавил российский командующий, добавив, что его подразделение успешно сбило около 10 ракет HIMARS, в том числе четыре в ноябре.

Российские эксперты говорят, что новое программное обеспечение позволяет российским подразделениям ПВО выполнять почти 100-процентные расчеты, что позволяет запускать ракеты HIMARS быстрее.

Алексей Подберескин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО, рассказал радио Sputnik«В принципе, и до нового ПО было сбито 75-80 процентов ракет, запущенных системами HIMARS, но не 100 процентов.»

Далее Подберезкин пояснил, что ракета HIMARS такая длинная, что ракета ПВО должна была бы поразить ее боеголовку именно для того, чтобы уничтожить ее.

Он отметил, что ракеты HIMARS запускаются с невероятных расстояний, и важно точно рассчитать их траекторию.

Вот тут и приходит на помощь обновление программного обеспечения, поскольку оно точно рассчитывает курс ракеты, чтобы гарантировать попадание в боеголовку ракеты.

В целом, Россия, похоже, концентрирует свои усилия на победе над HIMARS, и эти усилия могут окупиться, если верить недавним заявлениям России.