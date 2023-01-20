Россия: Власти готовятся принять новый закон о запрете фильмов с участием ЛГБТК

В ответ на новость о том, что российский медиа-регулятор готовится подвергнуть цензуре онлайн-контент, содержащий упоминания о людях или правах ЛГБТ, в том числе запретить фильмы и сериалы с персонажами, Наталья Звягина, директор Amnesty International в России, сказала: От ЛГБТ-сообщества:

Российские власти готовятся к дальнейшему обвинению и стигматизации ЛГБТ в стране с помощью нового гомофобного законодательства, включая запреты на всемирно известные фильмы, такие как «Горбатая гора» и «Зови меня своим именем».

Эта продолжающаяся цензура показывает, что российские власти полностью не в ладах с правами человека и готовы грубо нарушать право на свободу выражения мнений. Этот возмутительный шаг, замаскированный под «защиту традиционных ценностей», не только заклеймит миллионы ЛГБТ, но и подвергнет их дальнейшей дискриминации, стигматизации, враждебности и насилию.

Этот возмутительный шаг, замаскированный под «защиту традиционных ценностей», не только заклеймит миллионы ЛГБТ, но и подвергнет их дальнейшей дискриминации, стигматизации, враждебности и насилию. Наталья Звягина, российский директор Amnesty International

«Эта директива о цензуре, не говоря уже о самом законе против ЛГБТИ, должна быть немедленно отменена. России пора прекратить поощрять и одобрять дискриминацию в отношении ЛГБТ, понять, что их права — это права человека, и защищать их».

задний план

Российский медиарегулятор Роскомнадзор в настоящее время рассматривает проект приказа, регулирующего применение нового закона. Закон о гомофобии Утверждено в декабре 2022 года в связи с публикацией онлайн-контента, включая сервисы потокового кино. Ожидается, что приказ будет утвержден в ближайшие дни и вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Согласно проекту постановления, упоминания в интернет-материалах направлены, в том числе, на «поощрение привлекательности в нетрадиционных сексуальных отношениях», «создание искаженного представления о социальной эквивалентности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений» и « формировать положительное отношение к изменению биологического пола человека». Что», должны быть удалены, иначе сайт может быть заблокирован властями и оштрафован на сумму до 81 000 долларов США.

Роскомнадзор недавно предложил, чтобы потоковые онлайн-сервисы удаляли фильмы и сериалы, в том числе «Горбатая гора», «Зови меня своим именем», «Сексуальная жизнь студенток HBO» и несколько эпизодов британской телевизионной драмы «Это будет больно». По данным газеты «Ведомости», похоже, это предложение было реализовано стриминговыми провайдерами, потому что вышеупомянутые фильмы и сериалы больше не доступны на российских стриминговых платформах.