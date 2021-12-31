Россия внесла члена Pussy Riot, коллекционера и сатирика в список « иностранных агентов »

Завершая год репрессий против критиков Кремля, невиданных с советских времен, российские власти на этой неделе распорядились закрыть старейшую в стране правозащитную организацию «Мемориал Интернэшнл».
Правительство заявляет, что оно применяет законы для пресечения экстремизма и защиты страны от того, что оно описывает как пагубное иностранное влияние.
В четверг Министерство юстиции России добавило Надежду Толконикову из Pussy Riot, коллекционера произведений искусства Марата Гильмана, сатирика и кремлевского критика Виктора Шендеровича и еще пятерых человек в свой список «иностранных агентов», который теперь увеличился до 111 с 17 до конца 2020 года.
Термин «иностранный агент» несет в себе негативный оттенок с советских времен, и к перечисленным лицам предъявляются строгие требования к финансовой отчетности. От них также требуется отправлять все, что они публикуют, с отказом от ответственности, в котором говорится, что они являются иностранными агентами.
Шендерович — один из самых известных российских сатириков, наиболее известный политическим кукольным спектаклем, транслировавшимся по телевидению в 1990-х годах.
Толоконникова помогла запустить Pussy Riot, известный серией провокационных шоу, в том числе протестом против лидеров Русской православной церкви.
Она также является одним из основателей независимого новостного агентства Mediazona, которое в конце сентября назвало себя «иностранным агентом».
В четверг Medizona сообщила, что Министерство юстиции включило ее в список за цитирование других «иностранных агентов» и за получение денег от рекламы Google.
СМИ жаловались, что заявление об отказе от ответственности «иностранного агента» напоминает искажение их продуктов и серьезно влияет на доходы от рекламы.
Многие российские СМИ, носящие этот лейбл, предпочли закрыться, поскольку найти спонсоров и рекламодателей стало практически невозможно.
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