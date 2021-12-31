Россия внесла члена Pussy Riot, коллекционера и сатирика в список « иностранных агентов »

Завершая год репрессий против критиков Кремля, невиданных с советских времен, российские власти на этой неделе распорядились закрыть старейшую в стране правозащитную организацию «Мемориал Интернэшнл».

2021 год также был заключен в тюрьму Алексей Навальный , крупнейший критик Кремля, и его движение запрещено. Многие из его союзников были вынуждены бежать.

Правительство заявляет, что оно применяет законы для пресечения экстремизма и защиты страны от того, что оно описывает как пагубное иностранное влияние.

В четверг Министерство юстиции России добавило Надежду Толконикову из Pussy Riot, коллекционера произведений искусства Марата Гильмана, сатирика и кремлевского критика Виктора Шендеровича и еще пятерых человек в свой список «иностранных агентов», который теперь увеличился до 111 с 17 до конца 2020 года.