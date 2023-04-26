Россия вновь пригрозила отказаться от Черноморской зерновой инициативы

Фермер и член Союза АгроУниа осматривает запасы нераспроданных кукурузных зерен на ферме в Чешуве, Польша, понедельник, 17 апреля 2023 года.

Пока Россия размышляет, стоит ли сохранить сделку между ООН и Украиной, которая позволила украинскому зерну проходить через Черное море, базовая продовольственная безопасность для миллионов людей во всем мире висит на волоске.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник возобновил угрозы отказаться от Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет безопасно экспортировать сельскохозяйственные товары во время войны из заблокированных украинских портов.

Лавров сообщил журналистам в ООН, что одним из требований Москвы было возвращение Россельхозбанка, или Росэлкосбанка, в банковскую систему SWIFT.

Через два дня после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Соединенные Штаты, европейские союзники и Канада предприняли меры, чтобы заблокировать доступ крупных российских банков к SWIFT, российской межбанковской системе обмена сообщениями.

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций исключило Москву из SWIFT, отрезав страну от большей части мировой финансовой системы.

Лавров добавил, что на данный момент сделка является односторонней, поскольку российские удобрения нельзя перевозить, как украинское зерно.

«Это называется не зерновое соглашение, это называется Черноморская инициатива, а само соглашение касается расширения возможностей экспорта зерна и удобрений», — сказал Лавров на пресс-конференции.

«Это не та сделка, о которой мы договорились 22 июля», — добавил он. Лавров сказал, что в европейских портах находятся десятки российских грузовых судов, перевозящих около 200 000 тонн удобрений.