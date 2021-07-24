Россия: Водитель грузовика подбирает затопленный подвесной мост … проигрывает | Мировые новости

Это момент, когда отважный водитель грузовика пытается перейти затопленный подвесной мост на востоке России.

На видео запечатлены драматические кадры обрушения моста под тяжестью грузовика в пятницу.

Мост был в основном деревянным, чтобы заменить автомобильный мост, который был разрушен на предыдущем дереве.

Но во время последнего наводнения переход по деревянному мосту был опасным занятием еще до того, как появился грузовик.

На видеозаписи видно, как Ларри приближается к мосту, а затем бежит к узкому и неровному строению в деревне Уриум в 3700 милях к востоку от Москвы.

Как только грузовик достиг середины моста, система начала давать сбой, в результате чего он врезался в реку и унес автомобиль.

Водитель выжил, но его грузовику повезло меньше.

В селе Уриум нет жителей – у них нет возможности перейти реку и нужно строить альтернативный мост.

В результате проливных дождей в последние дни пострадал не только мост Мочевины, но и мост на Транссибирской магистрали России также пострадал от наводнения.

Мост также вел в Запайкольский район, в 190 милях к северу от границы России с Китаем и Монголией. О жертвах не сообщалось.

Агентство Toss News Agency сообщило, что в четверг в этом районе было затоплено около 650 домов и смыто пять автомобильных мостов.

Это произошло на той же неделе, что и сильное наводнение в Китае и некоторых частях Европы.