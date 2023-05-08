Россия возвращается в список 10 крупнейших экономик впервые с 2014 года

Данные Всемирного банка и российских статистических служб показали, что впервые с 2014 года Россия вернулась в список десяти крупнейших экономик мира по версии Russia Today.

По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на сумму 2,3 трлн долларов, что позволило ей занять восьмую позицию в этом списке.

Примечательно, что Россия в последний раз вошла в первую десятку в 2014 году, когда она занимала девятое место с ВВП в 2,05 трлн долларов.

В 2021 году Россия занимает 11-е место.

Согласно данным, в прошлом году Соединенные Штаты оставались крупнейшей экономикой мира с номинальным ВВП в размере 25,46 трлн долларов.

На втором месте Китай (17,94 трлн долларов), а тройку лидеров традиционно замыкает Япония (4,17 трлн долларов).

Германия осталась на четвертом месте (4,07 трлн), Индия — на пятом (3,4 трлн), Великобритания — на шестом (3,07 трлн), Франция — на седьмом (2,78 трлн). Канада заняла девятое место (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона долларов) опустилась с восьмого на десятое место.

Южная Корея выпала из топ-10, заняв 13-е место.

Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе самых последних годовых или квартальных данных, предоставленных национальными статистическими управлениями в национальных валютах, а при необходимости пересчитывался в доллары по среднему обменному курсу за соответствующий период.