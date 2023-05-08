Россия возвращается в топ-10 крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

МоскваДанные Всемирного банка и статистических служб, проанализированные Sputnik в воскресенье, показали, что Россия вернулась в первую десятку экономик и впервые с 2014 года заняла восьмое место, произведя товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов в 2022 году.

Согласно данным, в 2014 году Россия занимала девятое место в списке крупнейших экономик мира по производству товаров и услуг на сумму 2,05 триллиона долларов, а в 2021 году страна была на одиннадцатом месте.

Данные показали, что экономика США возглавила рейтинг в 2022 году с общим валовым внутренним продуктом, оцениваемым в 25,5 трлн долларов, в то время как Китай занял второе место (17,9 трлн долларов), за ним следуют Япония (4,2 трлн долларов) и Германия (США). 4,07 трлн долларов) и Индии (3,4 трлн долларов).

Кроме того, согласно статистике, экономика Великобритании осталась на шестом месте (3,07 триллиона долларов США), а Франция заняла седьмое место (2,8 триллиона долларов США).

Рейтинг стран по ВВП на 2022 год был составлен на основе самых последних годовых или квартальных данных, предоставленных национальными статистическими службами в валютах страны и пересчитанных в случае необходимости в доллары по среднему курсу за соответствующий период. Использовались данные Всемирного банка за период 2021 года. — Программа