Россия, возможно, нашла самого дешевого покупателя нефти: Индия

Признавая свою большую зависимость от Москвы во всем, от оружия и боеприпасов до ракет и боевых самолетов, официальные лица США в последние недели заявляли, что Индия хочет как можно дальше дистанцироваться от России.

Индия не осудила вторжение в Украину, призвала к российской оккупации и воздержалась при голосовании в ООН. Свои действия в Украине Россия называет «спецоперацией» по милитаризации и «сокращению».

Кто-то в индийском оборонном аппарате сказал, что Запад понимает позицию Индии, потому что она должна хорошо обеспечивать свои вооруженные силы в разгар региональных споров с Китаем.

Индия, которая импортирует 80% своей нефти, обычно покупает у России только 2-3%. Но поскольку цены на нефть в этом году выросли на 40%, правительство надеется увеличить их, если это поможет снизить растущие тарифы на энергоносители.

«Россия предлагает большие скидки на нефть и другие товары. Мы с радостью это принимаем», — сказал представитель индийского правительства. Чиновник добавил, что такая сделка потребует подготовительной работы, включая транспортировку, страхование и получение нужной смеси сырой нефти, но как только это будет сделано, Индия рискнет на Россию. Официальные лица, которые отказались назвать свое имя, не сказали, сколько нефти предлагается или какова скидка. Министерство финансов не ответило на запрос о комментарии. Агентство Reuters сообщает, что власти Индии пытаются создать с Россией механизм обмена рупий на рубли для ведения двусторонней торговли. Россия, называющая себя союзником, настаивает на сохранении торговых и инвестиционных связей. По словам чиновника, помимо нефти Индия ожидает от России и ее союзника Беларуси дешевых удобрений. «Сложная история» Индийские официальные лица заявили, что Россия не может быть внезапно заменена другими поставщиками, особенно в оборонном секторе. READ Может ли российская пресса быть свободной? Несмотря на значительное снижение за последнее десятилетие, зависимость Индии от России в плане военной техники по-прежнему составляет 60%. Официальные лица США отказались сообщить, одобрит ли Индия пять ракетных систем С-400, если она отправит их в 2018 году в рамках сделки на 5,5 млрд долларов. Первые поставки организации начались в конце прошлого года, несмотря на законодательство США, направленное на запрет странам закупать российскую военную технику. Эли Ратнер, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил на прошлой неделе в интервью Конгрессу США, что Индия диверсифицирует своих оборонных поставщиков. «Мы понимаем, что у Индии сложная история и отношения с Россией. Большая часть оружия, которое они покупают, принадлежит русским», — сказал он. «Хорошая новость заключается в том, что они уже много лет занимаются диверсификацией своих закупок оружия в России, что займет некоторое время. Но они явно намерены сделать это, включая приручение собственного оборонного сектора. Министр иностранных дел Великобритании Лис Трасс заявила на прошлой неделе, что Лондон должен поддерживать более тесные экономические связи и связи в сфере безопасности с Индией, чтобы уменьшить ее зависимость от России. С 2011 года Нью-Дели сократил импорт средств безопасности из России на 53%. Бывший посол Индии в России Д. Бала Венкатеш Верма заявил, что от Нью-Дели не следует ожидать расплаты за конфликт между мировыми державами. «Это не драка, которую мы придумали», — сказал он на онлайн-семинаре в понедельник.