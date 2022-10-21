Россия во многом готовится избежать нового потолка цен на нефть G7

ЛОНДОН (Рейтер) — Россия может получить доступ к достаточному количеству танкеров, чтобы отгружать большую часть своей нефти за пределы новых ценовых потолков Большой семерки, сообщили Рейтер игроки отрасли и официальный представитель США, подчеркнув ограничения самого амбициозного плана, который еще предстоит обуздать в Москве. Продолжается военное время.

В прошлом месяце «Большая семерка» согласилась ограничить продажи российской нефти по низкой установленной цене к 5 декабря, но столкнулась с паникой со стороны крупных игроков мировой нефтяной отрасли, которые опасались, что этот шаг парализует торговлю во всем мире.

Месяцы дискуссий между Соединенными Штатами и этими страховыми, торговыми и судоходными компаниями уменьшили опасения по поводу их подверженности санкциям, но теперь все стороны понимают, что Россия может в значительной степени обойти этот план с помощью своих кораблей и услуг.

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Прогнозы устойчивости российской торговли нефтью и подробности переговоров между Вашингтоном и нефтяной промышленностью и глобальными услугами не публиковались.

Представитель министерства финансов США сообщил агентству Рейтер, что оценки того, что 80-90% российской нефти будут по-прежнему утекать за пределы механизма ограничения, небезосновательны.

В результате, только 1-2 млн баррелей в сутки экспорта российской нефти и нефтепродуктов могут быть остановлены, если страна откажется придерживаться ограничения, сказал чиновник, попросивший не называть его имени из соображений конфиденциальности. В зависимости от ситуации.

В сентябре Россия экспортировала более 7 млн ​​баррелей в сутки.

Это может создать финансовые и технические трудности для России, но также может лишить мир 1-2% мирового предложения, поскольку инфляция растет и стагнация неизбежна.

Чиновник добавил, что Соединенным Штатам известно о том, что некоторые суда переходят в страны своего происхождения и перемещают коммерческие предприятия за пределы G7, чтобы уклониться от плана.

По словам чиновника, Россия понесет расходы из-за необходимости совершать более длительные поездки и ссылаться на некачественную страховку и финансирование, что вселяет в Соединенные Штаты оптимизм в отношении того, что со временем России придется продавать в пределах потолка цен.

Индия и Китай увеличили свои закупки российской нефти за счет значительного сокращения в последние месяцы, но ни один из них не установил предела. На этой неделе Индия заявила, что изучит этот план.

Теневой флот

Ветераны промышленности и политики увидели ограниченность плана, который изначально выглядел так, будто под перекрестным огнем оказалась вся российская торговля нефтью, но масштабы которого теперь можно резко сократить.

«Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продолжать поставки российской нефти после 5 декабря», — заявила Рейтер Андреа Оливье, глобальный руководитель отдела грузоперевозок сырьевого гиганта Trafigura.

«Многие из этих теневых судов будут или смогут быть застрахованы российской P&I», — добавил он, имея в виду страхование P&I.

Банк JP Morgan считает, что эффект ценового предела приглушен, поскольку Россия полностью избегает запретов, регулируя китайские и индийские суда и их суда, средний возраст которых составляет почти два десятилетия, что является относительно старым по стандартам судоходства.

Это может привести к снижению российского экспорта в декабре всего на 600 000 баррелей по сравнению с сентябрем, добавил банк.

По словам Норберта Рукера, главы экономического отдела Julius Baer, ​​швейцарского управляющего активами, не только корабли, но и услуги, необходимые для их движения и поставок нефти.

«Нефтетрейдеры, торгующие российской нефтью, больше не находятся в Швейцарии, Женеве или Лондоне. Их больше с Ближнего Востока», — сказал Ракер Рейтер.

«Если вы посмотрите на азиатских покупателей нефти, судов и страховки — кажется, что это все больше делается из Азии».

Это выстрел в ногу?

Соединенные Штаты представили согласованный в сентябре план G7 игрокам отрасли в качестве предохранительного клапана для полного запрета ЕС на российские поставки, который был ратифицирован в июне.

Службы защиты и компенсации, соответствующие законодательству ЕС, гарантируют 95% мировой морской торговли нефтью, а это означает, что действия ЕС могли остановить большую часть российского экспорта.

Возможно, он отыгрался от санкций стран, подняв цены на энергоносители на фоне и без того глубокого кризиса стоимости жизни по мере приближения возможной глобальной рецессии.

Цифры в страховой и судоходной отрасли по-прежнему считают себя подверженными риску санкций, которые могут перевернуть торговлю с ног на голову даже в резолюции о ценовом пределе G7. Европейский союз ратифицировал ценовой потолок в этом месяце, но подробности о его реализации еще не известны.

Официальный представитель США сказал, что эта политика была специально разработана для того, чтобы компаниям было легче проверять или удостоверять, что цены продаются ниже предела.

Чиновник добавил, что ограничение не предназначено для наказания отрасли и позволит им сохранить сертификаты и не будет вынуждено отправлять их в центральный реестр.

Это было бы достаточно мягко, чтобы позволить страховщикам требовать от покупателей российской нефти письменного заверения в том, что продажи будут осуществляться по максимальной цене или ниже в течение всего срока действия страхового полиса.

Официальный представитель отрасли, знакомый с этим вопросом, счел эту политику сертификации «позитивной» и полагал, что теперь Вашингтон понимает, что страховые компании не могут сами обеспечивать соблюдение этой политики.

Другой сказал, что за шесть недель до вступления санкций в силу страховая отрасль все еще хотела получить более подробную информацию о том, как будет работать сертификация, и была обеспокоена тем, что в правилах ЕС до сих пор не указан процесс или не определены ее обязательства.

Дэниел Ан, бывший главный экономист Госдепартамента США, считает, что страны, которые ввели санкции против России, переоценили свой контроль над мировой торговлей нефтью и что изменения и уточнения в их политике направлены на ограничение членовредительства.

«Все, что вы собираетесь сделать, — это перенаправить нефть… и усложнить жизнь всем остальным, что в любом случае происходит сейчас», — сказал Ан, глобальный научный сотрудник Международного центра ученых имени Вудро Вильсона.

«Это было бы менее вредно, чем полный запрет морского импорта. Они выстрелили себе в ногу, но теперь они как бы пытаются немного вмешаться».

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Дополнительный отчет Джулии Пейн. Монтаж Маргариты Чой

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