Россия временно приостанавливает подачу газа по «Северному потоку — 1» — экономика — война на Украине

Российский строитель курит в бухте Портовая примерно в 170 км к северо-западу от Санкт-Петербурга, Россия, 9 апреля 2010 года, во время церемонии, посвященной началу строительства газопровода «Северный поток». АП

Ранее в этом месяце российский государственный энергетический гигант заявил, что прекратит подачу газа по газопроводу «Северный поток-1» до субботы, что, по его словам, было трехдневным перерывом в связи с плановым техническим обслуживанием на его компрессорной станции.

По данным «Газпрома», в ремонте нуждается единственная оставшаяся турбина, которая находится на компрессорной станции «Портовая». Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что ремонтные работы технически непонятны, и он видит в этом способ наказать Германию за то, что она встала на сторону Украины после российского вторжения.

«Газпром» неоднократно сокращал поток газа по «Северному потоку-1» из-за технических проблем, таких как ремонт оборудования. Германия описывает сокращения как политический шаг, направленный на то, чтобы посеять неопределенность и поднять цены на фоне войны в Украине.

Россия также сократила подачу газа другим европейским странам, которые в войне встали на сторону Украины.

В последнее время на Россию приходится около трети газовых поставок Германии. На прошлой неделе правительство заявило, что снижение потоков газа подтверждает, что Германия не может полагаться на поставки из России, объявив, что оно повысит требования к хранению газа и примет дополнительные меры для поддержания поставок.

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