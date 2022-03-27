27 марта Россия организовала парад памяти у села Новоселово Владимирской области в честь российских космонавтов Юрия Гагарина и Владимира Сергина в годовщину их гибели. Акция прошла возле поселка Новоселово Владимирской области, где дуэт погиб в результате крушения истребителя МиГ-15 УТИ. Дмитрий Рогозин, генеральный директор Российского космического агентства «Роскосмос», присутствовал на собрании, на котором он отдал дань уважения «первому космонавту человечества» и «Герою Советского Союза», критикуя Запад за его предполагаемую попытку стереть имя Гагарина из истории. .

Памятный митинг на месте встречи первого космонавта человечества Юрия Гагарина и командира полка, главы Советского Союза, летчика Владимира Серегина прошел около деревни Новоселово во Владимирской области.

нем приняли участие депутаты и сенаторы едерального собрания, врио pic.twitter.com/wnWvaxvLXT — РОГОЗИН (Рогозин) 27 марта 2022 г.

Рогозин в серии твитов сообщил, что в мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы Федерального Собрания, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов, командир и члены отряд космонавтов Роскосмоса. Как и местные жители. Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года стал первым человеком, побывавшим в открытом космосе, совершив оборот вокруг Земли.

Рогозин критикует «западных поджигателей войны»

В своем выступлении на митинге Рогозин заявил, что американская благотворительная организация Space Foundation переименовала образовательное мероприятие «Юриева ночь», которое ежегодно проводится в честь «великого представителя человечества» и первого российского космонавта. Указав, что это была попытка вырвать имя Гагарина из истории, Рогозин сказал, что этот шаг Запада подобен стиранию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

«Когда мы видим, что на Западе имя Гагарина вычеркивают из истории космонавтов мира, когда происходят какие-то события, не только вычеркивают имя Гагарина, но и вычеркивают имя Юрия. Попытка извлечь имя Гагарин из истории одно и то же», — написал глава Роскосмоса в твиттере. Вырвите из истории великую победу, подаренную нашими дедами и бабушками». «Именно поэтому Юрий Гагарин сегодня на нашем флаге, он жив и ведет российскую армию в бой против украинского бандеровского Иуды, против нацистов и их пособников, против западных поджигателей войны», — добавил он.

Однако в сообщении USA Today говорится, что космический фонд изменил название мероприятия с «Ночь Юрия» на «Праздник космоса: узнайте, что дальше», но он по-прежнему будет чтить российского космонавта.

Фото: Твиттер/@Рогозин