Россия встревожена перегревом космического корабля после распыления охлаждающей жидкости в космос

К сожалению, он был пристыкован к Международной космической станции.

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Российский космический корабль «Союз», который в настоящее время пристыкован к Международной космической станции, после этого быстро нагревается. Распылите большое количество охлаждающей жидкости в космосе в начале этой недели.

Событие, запечатленное в прямом эфире НАСА, показало большое количество испарения жидкости, драматическое явление, которое беспокоило наземный контроль в то время и, вероятно, больше сейчас.

согласно с Государственное российское информационное агентство РИА НовостиКапсула «Союз» уже нагрелась до 122 градусов по Фаренгейту, и специалисты Российского космического агентства отчаянно ищут способы снова ее охладить.

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Мы до сих пор не совсем уверены, почему капсула, которая в сентябре доставила на космическую станцию ​​двух астронавтов и астронавта НАСА Фрэнка Рубио, начала протекать.

Чиновники считают, Удар небольшого метеорита Возможно, он пробил дыру в линии охлаждающей жидкости, но следователи еще не подтвердили настоящую причину.

«Утечка в корабле «Союз МС-22» могла быть вызвана попаданием микрометеорита в радиатор корабля», — заявил глава управления пилотируемых космических полетов Роскосмоса Сергей Крикалев. утверждение Размещено в Telegram.

К счастью, астронавтам из-за утечки ничего не угрожало, не пострадала и Международная космическая станция.

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Однако авария вынудила наземную службу в Москве отменить выход в открытый космос, запланированный на ночь среды. Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петлин должны были выйти за пределы станции, чтобы перекачать охлаждающую жидкость из российского модуля «Рассвет», где пристыкован прохудившийся корабль «Союз», в недавно установленный модуль Nuka Lab.

Это был близкий звонок. Два астронавта уже были в скафандрах и находились внутри шлюза, когда началась авария.

Стареющие российские капсулы «Союз» не в первый раз создают проблемы для станции. В двух отдельных случаях подразделения случайно запустили свои двигатели и Это привело к тому, что Международная космическая станция полностью вышла из-под контроля..

Читать далее: Удар микрометеорита мог стать причиной утечки из российского космического корабля — чиновник [Reuters]



Подробнее об аварии: Российский космический корабль, пристыкованный к Международной космической станции, распыляет жидкости в космос