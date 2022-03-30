Россия вторгается в Украину, извержения в Мариуполе подтверждают фотографии

Скриншот видео показывает масштабы разрушений в Ирфине, северо-западном пригороде Киева. (Украинский проект свидетелей)

Полный масштаб разрушений в городе Ирфин можно увидеть в новом видео, предоставленном CNN украинской неправительственной организацией.

Это произошло после того, как украинские силы вывели российские войска из города на северо-западной окраине Киева за последние 36 часов.

Некоторый контекст: CNN Geolocation подтвердил подлинность видео, снятого украинским свидетелем, описывающего войну в Украине. Это также было одно из первых видео, снятых за несколько недель в восточной части Ирбине, где к нему нельзя было безопасно получить доступ из-за ожесточенных боев.

В понедельник мэр Ирфина заявил, что украинские войска отбили этот район у российских войск.

Бесплодная земля: На видео, снятом во вторник, виден обсаженный деревьями пригород, напоминающий зону бедствия.

Единственное, что слышно на видео, это грохот металлической плиты на фоне ветра и пронос металла сквозь оставшиеся деревья, если не считать вялый всплеск боевой атаки вдалеке.

Продолжающаяся атака снарядом: Россия Говорит, что это сократит армию Операция под Киевом, но военные удары CNN по украинской столице продолжались во вторник вечером и до сих пор не подаются никаких признаков.

На видео видно, что пока Ирбине покинули обстрелы, бомбы и война, большая часть города осталась жить.

Тела на улицах: На улицах только государственные органы, кроме мусора и разваливающихся зданий.

Мужчина в кожаной куртке, который тащил небольшую тележку, когда его убили, лежит лицом вниз на земле. Еще одна авария на заднем сиденье автомобиля, в которую попала пуля, показана на их спинах.

На видео как минимум пять тел. Неизвестно, как и когда они умерли.

На видео они показаны на улице, в воздушной тишине, среди сгоревших зданий и расколотых деревьев, где их забили до смерти.

См .: Графическое видео, показывающее обширные разрушения в Ирбине.