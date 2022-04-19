Россия вторгается в Украину и начинает битву за Донбасс

Перегруппировавшись для наступления на востоке Украины, российские войска начали то, что украинский чиновник назвал «второй фазой войны» — битву за Донбасс.

Украинский чиновник заявил, что контроль над городом Кремина на востоке Луганской области уже «утерян» в ходе ожесточенных боев.

События произошли после того, как Россия в понедельник бомбила города по всей Украине, при этом сообщалось как минимум о четырех ракетных ударах по западному городу Львову, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек.

Вот последние события, касающиеся российского вторжения в Украину:

Битва за Донбасс: Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник в видеообращении, что российские войска начали наступление на восточную часть Донбасса. Он сказал, что украинские силы будут продолжать сражаться, заявив, что «благодарен всем нашим бойцам, солдатам, героическим городам и селам в регионе, которые сопротивляются и стоят твердо».

В Украине нет «единого безопасного места»: Игорь Жовка, главный дипломатический советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил CNN, что «ни одно место, город или деревня» теперь не является безопасным в Украине после российских ракетных ударов по Львову в понедельник. Ранее город считался убежищем из-за его близости к западной границе Украины с Польшей.

Женщины и дети на осажденном сталелитейном заводе: Видео, на котором женщины и дети укрываются в подвале металлургического завода «Азовсталь» в осажденном украинском портовом городе Мариуполь, появилось в понедельник вечером в Telegram украинского батальона «Азов». Командир батальона подполковник Денис Прокопенко заявил, что российские войска «добровольно» открыли огонь по заводу. Завод является одним из Последние районы под контролем Украины в городе.

Последнее затопление Москвы: Появились новые картинки Рано утром в понедельник в социальных сетях российский ракетный крейсер «Москва» оказался сильно поврежденным и загорелся за несколько часов до того, как корабль затонул в Черном море в четверг. На изображениях видна плита «Москва» с одной стороны, с черными дырами от возможных следов ракетных проколов и большим столбом дыма, поднимающимся вверх.

Байден не планирует посещать Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила в понедельник, что президент США Джо Байден не планирует приезжать в Украину после того, как Зеленский призвал его к этому. На прошлой неделе президент США предположил, что хочет уйти, хотя он сказал, что официальные лица США все еще «обсуждают» вопрос о том, стоит ли Украину посетит высокопоставленный чиновник США.

Соединенные Штаты так описывают свою «кампанию террора»: Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российские атаки в Украине в последние дни еще раз демонстрируют, что страна «начинает кампанию террора» против народа Украины.

Прекращение огня «не видно»: В понедельник Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи, заявил, что прекращения огня в Украине не предвидится, но оно может быть достигнуто «через пару недель» в зависимости от того, как будет развиваться война. переговоры.