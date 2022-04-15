Россия вторгается в Украину, страна готовится к Большому Донбасскому наступлению

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Худшее, что я видел с тех пор, как приехал в Киев около месяца назад, это труп мужчины, который был показан в Двор на Бородянкек северо-западу от Киева.

На место нас подвез хозяин дома, бежавший из города в первые дни войны. Она вернулась после ухода войск вторжения и обнаружила, что ее дом был разграблен русскими солдатами.

За своим садовым навесом она показала нам мужчину с мешком на голове, со связанными за спиной руками и сорванными штанами, обнажающими нижнее белье и сильно ушибленную ногу.

Он был ранен в голову, а одна пуля все еще лежала рядом с его телом.

Судя по всему, он был замучен и казнен русскими солдатами, хотя мы точно не знаем, что с ним случилось.

К этому времени мы уже видели печально известную братскую могилу в Буче, но образ этого человека запал мне в душу — я нахожу, что личность ближе к нему, чем коллектив. Легче отделить группу и отделить ее от человечества, у которого ее ограбили.

Некоторый контекст: Бородянка была домом для 13 000 человек. довоенныйБольшинство из них бежали после русского вторжения. Остальная часть города после интенсивных бомбардировок и разрушительных авианалетов была затем занята русскими войсками, которые двинулись 28 февраля. Город вернулся под контроль Украины 1 апреля.

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