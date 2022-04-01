Украинская ядерная служба заявила в четверг, что российские войска выведены из Чернобыля, места самой страшной ядерной катастрофы в мире.

«Подтверждено, что оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения и двинулись двумя колоннами в сторону украинской границы Республики Беларусь», — говорится в сообщении «Энергоатома».

26 апреля 1986 года взорвался реактор № 4 Чернобыльской АЭС, в результате чего погибло не менее 30 человек. Бесчисленное количество других умерло от радиационных симптомов в последующие годы.

В конце февраля, в первую неделю войны, завод и его окрестности попали в руки русских войск.

Энергоатом заявил в четверг, что российские войска выведены, и объявил о своем намерении передать управление украинскому персоналу.

Он обнародовал копию официального письма, якобы подписанного представителем Национальной гвардии России, представителем российской атомной компании «Росатом» и начальником смены Чернобыльской АЭС. Чернобыльская АЭС».

«Управление охраняемого объекта претензий к войскам Национальной гвардии Российской Федерации не предъявляло», — говорится в письме.

Радиация говорит: На станции осталась телеграмма Энергоатома, украинская клевета на русских, сочетающая слова «фашист» и «расист» — небольшое количество «расистов».

«Следует отметить, что информация о фортах и ​​рвах, построенных раши в самом загрязненном рыжем лесу во всей зоне отчуждения, также подтвердилась», — сказал Энерготтам.

«Поэтому неудивительно, что оккупанты получили значительное количество радиации, впали в панику при первых признаках заболевания. Выявилось оно очень быстро. В результате среди военных вспыхнул чуть ли не бунт и оттуда стали собирать », — продолжил отчет.

CNN не смог сразу проверить эти запросы.

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