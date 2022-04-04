Россия вторглась в Украину, а обстрелы Мариуполя продолжаются

(АФП)

В видеообращении президент Украины Владимир Желенский призвал положить конец российским «военным преступлениям».

Его адрес появился позже Сообщается, что на улицах были обнаружены десятки тел. И массовые захоронения в украинском городе Пуча.

«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все возможное, чтобы военные преступления российских военных превратились в последнее проявление такого зла на земле», — заявил Желенский.

Желенский призвал руководство России взять на себя ответственность за действия военных страны.

«Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации видели, как выполняются их приказы. Такие приказы — это такое исполнение и коллективная ответственность. Это ваша картина», — сказал Желенский.

В своем выступлении Желенский сообщил, что будет создан «механизм правосудия» для расследования преступлений, совершенных российскими военнослужащими на территории Украины. По его словам, механизм будет поддерживаться Министерством иностранных дел, Генпрокуратурой, Нацполицией, Службой безопасности, Службой разведки и другими государственными структурами.

«Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к ответственности тех, кто развязан или каким-либо образом был причастен к этой ужасной войне против украинского народа и преступлениям против нашего народа», — сказал он.

Желенский сказал, что предоставит дополнительную информацию о состоянии Украины, оккупированной российскими войсками.

«Все партнеры Украины будут подробно проинформированы о том, что произошло на временно оккупированной территории нашего государства.

Он отметил, что предпринимаются усилия по восстановлению электричества и воды в Пуче, восстановлению медицинских учреждений и инфраструктуры.

Желенский в очередной раз подчеркнул необходимость жестких санкций против России.

«Однозначно будет новое эмбарго против России. Но я твердо верю, что этого недостаточно. Нужно больше решений. Не только о России, но и о политическом поведении, которое позволило этому злу прийти на нашу землю», — сказал он. .