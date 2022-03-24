Россия вторглась на Украину и осадила Мариуполь

На новых видео Мариуполя показаны опустевшие, замусоренные улицы осажденного украинского города, опустошенные автомобилями и разрушенными зданиями.
CNN обнаружил и подтвердил подлинность двух видеороликов, снятых из автомобиля во время стрельбы, которые были загружены в социальные сети во вторник.
Первое видео, снятое из движущегося автомобиля, начинается с того, что машина мариупольской милиции взрывается, когда водители едут на юг по проспекту Строителей к западу от Мариуполя.
За исключением небольшого участка в центре дороги, улица усеяна грязью, мусором и деревьями. На видео периодически слышны выстрелы.
Перед автомобилем дорога как бы перекрыта сгоревшими машинами, и камера внезапно гаснет. Точно так же тело находят на земле справа от автомобиля. Затем машина резко свернула на боковую дорогу, и можно было увидеть человека, бегущего с сумкой.
Второе видео начинается, когда та же машина едет на север по парковке.
На видео слышны новые выстрелы, когда машина поворачивает на север по проспекту Строителей и едет на север.
Вот так труп снова находят на обочине. Водитель расплющивает его среди выстрелов. Автомобиль возвращается со сломанной полицейской машиной и другими автомобилями с бомбами, стоящими на дороге.
Водитель постоянно ускоряется, когда здания рушатся, а провода падают.
Также слышен звук выстрелов, на этот раз попадание пуль достаточно близко, чтобы его можно было услышать. Неясно, попали ли пули в машину или попали в соседний пол.
Затем машина умчалась подальше от места стрельбы.
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