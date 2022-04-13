Россия вторглась на Украину, и страна блокирует крупную атаку на Донбасс

После «спецоперации» на Украине 12 апреля пророссийский украинский политик и олигарх Виктор Медвецук сидит в кресле со связанными руками. (Президентство Украины / Анатолийское агентство / Getty Images)

Виктор Медвецук, пророссийский украинский политик и олигарх, задержан в рамках «спецоперации», сообщил во вторник Telegram президент Украины Владимир Желенский.

Зеленский опубликовал фотографию себя в наручниках и изуродованного Медвецука с подписью: «Проведена спецоперация в благодарность СБУ. [the Security Service of Ukraine]. Отличная работа! Подробности позже».

До российского вторжения Медведев был обвинен в государственной измене на Украине и находился под домашним арестом. Его местонахождение было неизвестно в течение нескольких недель после вторжения. Некоторые наблюдатели предполагают, что если вторжению 24 февраля удастся свергнуть Желенского, это может быть желанием Кремля, чтобы Медведев или один из его союзников возглавил марионеточное правительство на Украине.

Отношения Путина: Медведев был одобрен Соединенными Штатами в 2014 году за «угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины и подрыв демократических институтов и процессов в Украине».

Но после начала конфликта на Донбассе в 2014 году бизнесмен работал заодно между Москвой и Киевом, наладив личные отношения с Путиным. В интервью 2019 года режиссеру Оливеру Стоуну Путин признался, что он был крестным отцом дочери Медведева.

«Я бы не сказал, что мы очень близки, но мы хорошо знаем друг друга», — сказал Путин. «Он [former Ukrainian] Президент [Leonid] Исполнительный директор Кучмы, в этот момент он попросил ее присутствовать на похоронах его дочери. По русской православной традиции нельзя отказывать в такой просьбе».

Медвецук прославился в Украине как назначенный советским правительством защитник украинского поэта-диссидента Василя Стаса, погибшего в советском трудовом лагере в 1985 году.

В заявлении лидера СБУ Ивана Паганова говорится: «Возможно, вы пророссийский политик и много лет работали на оккупационное правительство.

Паганов добавил: «Помните, пророссийские предатели и агенты российской разведки — вашим преступлениям нет предела. Нет тайников, где бы мы вас не нашли!»

CNN не смогла сразу связаться с законным представителем Медведчука.