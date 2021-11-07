Россия выбрала серебро в смешанной произвольной эстафете, а Польша завоевала бронзу

Чемпионат Европы по короткой воде в Лене в 2021 году

Вторник, 2 ноября — воскресенье, 7 ноября

Водный дворец, Казань Россия

СКМ (25 м)

Входы

Полученные результаты

Среди интересных событий чемпионата Европы 2021 года по короткой воде было объявлено о смене сцены на мероприятии, которое прошло здесь, в Казани, вчера вечером.

Вчера вечером Нидерланды выиграли золото за 1: 28,93 секунды в смешанной серии 4х50 м вольным стилем, а Россия и Италия выиграли серебряные медали с тем же результатом 1: 29,40.

Однако сегодня Польша, которая изначально финишировала 4-й в гонке Ligue Européenne de Natation (LEN), объявила, что теперь они выиграли бронзу с Италией как единственная команда, выигравшая серебряную медаль.

Получив возражение со стороны сборной Польши, судья рассмотрел окончательные результаты смешанной эстафеты 4×50 м вольным стилем, которая проходила в 5-й день чемпионата Европы по краткосрочному плаванию LEN в Казани.

Было подтверждено, что российская эстафета на дорожке 4 не проплыла в установленном порядке в стартовом листе, что нарушает правила проведения эстафетных мероприятий. В результате Россия была дисквалифицирована со второго места в конкурсе.

Согласно последним рейтингам, Польша (Павел Юрский, Закуб Майерски, Алия Ткорс и Катарзия Васик) завоевала бронзовую медаль.

Первоначальные списки для российской эстафеты обозначили следующую последовательность: Влад Морозов, Климент Колсников, Арена Суркова А также Мария Каменева И результаты на этом этапе все еще являются отражающими. Мы обратились в LEN, чтобы определить, какие пловцы были дисквалифицированы за нарушение.

Для Польши комбинация вышеупомянутых Юрского периода, Майорского, Дзорша и Васика в совокупности достигла 1: 29.46. Это решение установило новый национальный рекорд Польши, со следующими подразделениями:

Юрский — 21,33

Майорски — 21.03

Чорз — 24.01

Васик — 23.09

Таблица медалей, обновленная после этой смены медалей, теперь выглядит следующим образом: