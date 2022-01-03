Россия выводит из эксплуатации реактор чернобыльской эпохи на Курской АЭС





Центральный зал реактора Курской АЭС.

Предоставлено: архив РИА Новости / Сергей Пятков.



К концу 2021 года реактор № 1 Курской атомной электростанции в России был окончательно закрыт после 45 лет эксплуатации, что стало важным шагом на пути к сокращению запасов реакторов чернобыльского типа РБМК в стране.

Остановка является частью поэтапного отказа от первоначальной Курской атомной электростанции, расположенной в 524 км к югу от Москвы, в результате чего к 2031 году будут выведены из эксплуатации все четыре реактора RMBK. Энергия, производимая этими реакторами, будет заменена двумя реакторами. Реакторы ВВЭР-ТОИ в настоящее время строятся на расположенной неподалеку Курской АЭС-2.

В 2015 году «Беллона» оспорила строительство этих реакторов из-за нескольких неточностей в исследованиях воздействия на окружающую среду, которые правительство требует для станции. Пуск новых реакторов изначально планировался одновременно с выводом из эксплуатации последнего RMBK, но официальная дата пуска еще не установлена, International Nuclear Engineering упомянул.

1 был запущен на Курском заводе в 1976 году и был одним из первых реакторов РБМК, построенных в Советском Союзе. Реактор аналогичного типа взорвался в Чернобыле в апреле 1986 года в результате самой страшной ядерной аварии в мире, и российские ядерные чиновники приложили все усилия, чтобы Курский реактор № 1 работал безопасно на протяжении всей своей карьеры.

«За время работы с 19 декабря 1976 года блок выработал более 251 ТВт · ч электроэнергии», — говорится в сообщении и.о. директора Курской АЭС Александр Овакин. Этого хватило для обеспечения энергопотребления Курской области на 30 лет при нынешнем потреблении. Агрегат работал надежно и безопасно ».

Блок является одним из трех блоков РБМК, выведенных из эксплуатации российской атомной отраслью в последние годы — первых двух на Ленинградской АЭС под Санкт-Петербургом. Еще семь РБМК находятся в эксплуатации по всей России, и два аналогичных реактора РБМК-1500 были построены на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве. Три оставшихся РМБК в Чернобыле продолжили работу после взрыва реактора № 4 и не были закрыты до 2000 года.

Препятствия к остановке РБМК

Хотя каждый из этих советских реакторов РБМК подвергся обширной модернизации за годы после чернобыльской катастрофы, никакая реконфигурация не смогла сгладить самые неудобные препятствия для безопасного вывода из эксплуатации и демонтажа реакторов — их графитовые кладки.

Графитовая свая — это огромный цилиндр высотой около 7 метров и шириной 11 метров, сделанный из графитовых кирпичей, и весит около 2000 тонн. Топливо в реактор подается по каналам, прорезанным в кирпичной кладке, а графит действует как выравниватель.

Эта концепция возникла в конце 1940-х годов, когда Советский Союз и Соединенные Штаты начали строительство реакторов для производства оружейного плутония — время, когда соображения о том, как демонтировать ядерные объекты, не были приоритетом. В то время как большинство реакторов, эксплуатируемых в коммерческих целях во всем мире, относятся к типу реакторов с кипящей водой, первые шаги Советского Союза в области гражданской ядерной энергетики были основаны на этой громоздкой, слегка графитовой конструкции.

Но сейчас российский парк РБМК достиг пенсионного возраста. Однако, если сосредоточить внимание на планах Росатома по его разборке, становится ясно, что вопрос о том, как безопасно разобрать РБМК, остается в значительной степени без ответа.

По словам представителей Курской АЭС, реактор № 1 будет рассматриваться в первую очередь как действующий реактор, как в финансовом, так и в техническом плане — этап, называемый «эксплуатация без генерации».

Это означает, что топливо реактора удалено, а остальная часть конструкции реактора очищена, кроме графитовой кучи. После этого, по сути, это процесс ожидания, пока ядерная наука догонит разработки, направленные на безопасный демонтаж графитовых свай.

В настоящее время ведутся два российских научных исследования — одно в Северске по заказу Международного агентства по атомной энергии ООН, а другое в Сосновом Бору, направленное на решение проблемы.