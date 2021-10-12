Россия выводит на орбиту первую в истории съемочную группу – Novinite.com

Госкомитет утвердил экипаж пилотируемого корабля “Союз МС-19”, который будет выведен на орбиту с Байконур Космодром во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Основной экипаж пилотируемого корабля – космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко. Дублирующий экипаж [is made up] Космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву, а также актрисе Алене Мордовиной и фотографу Алексею Дудину.

В запуск Ракетоносец “Союз-2.1А” вылетает 5 октября в 11:55 мск. запуск Подушка №31 (Восток / Восток) от Байконур Космодром. Примерно через девять минут космический корабль выйдет на орбиту. Его подход к Международной космической станции (МКС) будет происходить по схеме двойного кольца. Космическому кораблю потребуется около 3 часов 17 минут, чтобы добраться до Международной космической станции.

Пересильд и Шипенко планируют снять первый фильм в космосе. Драма-боевик «Вызов» – совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии «Желтое, черное и белое». Это фильм о докторе, который, несмотря на незнание космического пространства, по обстоятельствам вынужден полететь в космос, чтобы спасти жизнь космонавту. / tas