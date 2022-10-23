Россия выводит офицеров из Херсона

Киев, Украина (AFP) – Российское военное командование отозвало своих офицеров из аннексированного Россией города Херсона через реку Днепр в ожидании наступления украинских войск, сообщил в воскресенье аналитический центр Института военных исследований.

Она добавила, что, чтобы задержать украинскую контратаку, когда русские завершили отход, Москва оставила недавно мобилизованные и неопытные силы на другом берегу широкой реки.

Переброска войск происходит в тот момент, когда украинская армия заявила, что ее силы продолжают контрудары в Херсонской и Запорожской областях.

В субботу российские власти в Украине призвали всех жителей Херсона покинуть территорию непосредственно перед ожидаемыми действиями украинских сил по возвращению города.

Херсон находился в руках русских с первых дней восьмимесячной войны на Украине. Город является столицей одноименного региона, одного из четырех регионов, которые президент России Владимир Путин незаконно аннексировал в прошлом месяце и в четверг ввел в России военное положение.

В пятницу украинские силы бомбили российские позиции в провинции, нацеливаясь на пути снабжения прокремлевских сил через Днепр и готовясь к последней отчаянной попытке вернуть себе город.

Аналитический центр ISW также заявил в воскресенье, что последняя военная стратегия России по нанесению ударов по электростанциям в последние дни, по-видимому, направлена ​​на то, чтобы снизить волю украинцев к войне и заставить украинское правительство тратить дополнительные ресурсы на защиту гражданских лиц и энергетической инфраструктуры. Она сказала, что эти усилия вряд ли навредят моральному духу украинцев, но окажут значительное экономическое влияние.

В воскресенье украинские военные заявили, что российские силы в настоящее время в основном находятся в обороне, но продолжают наступательные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и несколько городов на востоке Донбасса.

Генштаб Украины заявил, что в девяти регионах Украины, от Одессы на юго-западе до Харькова на северо-востоке, за последние сутки вновь были совершены атаки на энергетику и другую жизненно важную инфраструктуру. Сообщается о 25 ударах российской авиации и более 100 ракетно-артиллерийских ударах по территории Украины.

История продолжается

Тем временем украинские силы контрнаступления в Херсонской и Запорожской областях нанесли удары по подконтрольным России объектам, в частности в городе Новая Каховка, и в общей сложности нанесли 17 авиаударов, по данным Генштаба Украины.

А украинская армия заявила в воскресенье в Telegram Post, что за минувшие сутки уничтожила 14 беспилотников российско-иранского производства.

Ночью российские ракеты С-300 нанесли удар по жилому кварталу Николаева, в результате чего три человека получили ранения, сообщает Южное командование ВСУ. В сообщении Facebook говорится, что два многоквартирных дома, стадион и склад были повреждены или разрушены. Не сразу удалось проверить эти сообщения.

С другой стороны, украинские спецслужбы заявили в воскресенье, что они надолго задержали главу крупного авиадвигателестроительного завода, обвинив его в сотрудничестве с Россией по поставке военной техники российским штурмовикам.

Вячеслав Богуслаев, глава завода «Мотор Сич» в Запорожье, и еще один высокопоставленный чиновник завода были назначены на сотрудничество и «помощь государству-агрессору».

В заявлении Службы безопасности Украины говорится, что эти двое обвиняются в сговоре с российским производителем оружия, близким к Кремлю, для снабжения российских войск двигателями и запасными частями украинского производства. СБУ описала сложную схему с использованием посредников в трех странах для обхода санкций против России.

«Мотор Сич» — один из ведущих производителей в Украине и крупный производитель авиационных двигателей еще с советских времен. Его объекты неоднократно подвергались ударам России во время войны. Двигатели производства «Мотор Сич» использовались для оснащения российских вертолетов до прекращения поставок после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году.

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