В понедельник МВД России выдало ордер на арест сенатора США Линдси Грэма после его комментариев, связанных с боевыми действиями на Украине.

В отредактированном видео своей пятничной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликованном офисом Зеленского, Грэм, республиканец из Южной Каролины, отметил, что «Русские умирают» В нем военная помощь США стране описывается как «Лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили».

В то время как Грэм, казалось, делал замечания в разных частях разговора, в коротком видео, опубликованном офисом президента Украины, они были помещены рядом друг с другом, что вызвало возмущение в России.

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. «Трудно представить себе больший позор для страны, чем наличие таких сенаторов».

Комиссия по расследованию, ведущее национальное агентство по уголовным расследованиям, приступила к возбуждению уголовного дела против Грэма, а Министерство внутренних дел последовало его примеру, выдав ордер на арест, о чем свидетельствует в понедельник его официальный список разыскиваемых подозреваемых в совершении преступлений.

Грэм входит в число более чем 200 членов Конгресса США, которым в прошлом году был запрещен въезд в Россию.

Грэм прокомментировал это в Твиттере. «Осознание того, что моя приверженность Украине привела в ярость путинский режим, приносит мне огромную радость».

«Я буду продолжать стоять за свободу Украины до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с украинской земли». он твитнул. «Я буду носить ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как почетный знак».

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