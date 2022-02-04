Россия выдала Atomyze первую в стране лицензию на выпуск цифровых финансовых активов

МОСКВА, 3 фев (Рейтер) — Центральный банк России заявил в четверг, что выдал блокчейн-платформе Atomyze Russia лицензию на выпуск и обмен цифровых финансовых активов, став первой фирмой, имеющей законное право делать это в России.

Центральный банк ранее выступал за полный запрет на торговлю и майнинг криптовалют, ссылаясь на угрозы финансовой стабильности, благополучию граждан и суверенитету денежно-кредитной политики.

Однако президент Владимир Путин призвал к сбалансированному подходу, попросив экономику, цифровые и внутренние финансы, службу безопасности ФСБ и центральный банк разработать план действий в этом секторе.

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Согласно документу, с которым ознакомился Reuters, российские власти работают над способами регулирования криптовалют.

В заявлении центрального банка говорится, что Atomyze теперь разрешено вести бизнес в России.

Atomyze использует технологии блокчейна для так называемой токенизации реальных активов, что позволяет розничным инвесторам покупать драгоценные металлы и помогает юридическим лицам управлять большими объемами таких металлов.

«Атомизе стала первой платформой в России, которая была включена Банком России в реестр информационных систем, в которых эмитируются цифровые финансовые активы», — заявил «Интеррос», один из инвесторов Атомизе и крупнейший акционер производителя никеля «Норильский никель» (GMKN). .MM), говорится в заявлении.

По словам центрального банка, лицензия даст клиентам Atomyze возможность выпускать цифровые активы, а компания сможет обменивать такие активы на своей платформе.

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Репортаж Елены Фабричной; автор Андрей Остроух; Монтаж Тоби Чопры и Сьюзан Фентон

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