Россия выделяет $2 млн на школьное питание в Таджикистане — Таджикистан

Душанбе. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) приветствует пожертвование в размере 2 млн долларов США от Российской Федерации для поддержки программы школьного питания в Таджикистане.

«Забота о подрастающем поколении в Таджикистане является одним из наших приоритетов. Россия уже выделила более 82 млн долларов США на школьное питание в стране в духе союзничества и стратегического партнерства, связывающего наши страны на протяжении 30 лет», — сказал министр. — Советник Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан Шамиль Воатович Шамсутдинов.

«Этот вклад очень своевременен для таджикских школьников. Благодаря тесному партнерству с правительством Таджикистана и постоянной поддержке Российской Федерации, ВПП обеспечивает детей здоровым и питательным школьным питанием в рамках программы школьного питания», — сказал Адхам Муслим, представитель Всемирной продовольственной программы. Способствует их росту и развитию. И страновой директор. Всемирная продовольственная программа также оказывает техническую поддержку Министерству образования и науки в управлении и координации программы школьного питания по всей стране.

Программа школьного питания является крупнейшей операцией Всемирной продовольственной программы в Таджикистане, финансируемой Российской Федерацией с 2013 года. В рамках этой программы учащиеся 1-4 классов обеспечиваются полноценным питанием в 2000 школах в 52 областях и городах страны. . В 2021 году при финансовой поддержке Российской Федерации школы страны получили 7 тысяч тонн продуктов питания для приготовления школьного питания для 440 тысяч школьников.

Программа также способствует модернизации школьной инфраструктуры. Всего отремонтировано и оснащено современным оборудованием 50 школьных столовых, построено девять теплиц, пять межшкольных пекарен и один пищекомбинат. Кроме того, оборудовано восемь частных пекарен, которые также работают со школами.

С 2013 года Российская Федерация выделила Всемирной продовольственной программе 82,1 млн долларов США на реализацию программы школьного питания, из которых 54 млн долларов США — на продовольственную помощь и 28,1 млн долларов США — на модернизацию школьной инфраструктуры.

Вызов

Насрало Рамазонов, Всемирная продовольственная программа в Таджикистане,

Телефон: +992900 09 29 87,

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Вера Александровна Анисимова,

Посольство Российской Федерации в Таджикистане,

Тел: +992906 66 01 99,

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