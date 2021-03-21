Россия выиграла командные соревнования по слалому в смешанном парном разряде на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту

Россия выиграла свой первый микст-парный слалом на Кубке мира по сноуборду, завершив сезон в Перте.

Чемпионы мира по со-слалому Дмитрий Локинов и София Надершина, выигравшие аналогичную гонку на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров, в большом финале обыграли швейцарок Тарио Кавичел и Джули Чок.

После первой попытки Локинов вывел сборную России в сильное положение и закрепил победу, опередив Надиршину Чок.

До сегодняшнего матча на немецкой арене Россия ни разу не выиграла на чемпионате мира в смешанном парном разряде.

София Надершина и Дмитрий Локинов завершают сезон Кубка мира FIS по сноуборду по горным лыжам первой исторической победой России на сегодняшнем смешанном командном соревновании в Першетте. pic.twitter.com/7BMlc7BZ9V – сноуборд (isfissnowboard) 21 марта 2021 г.

Германия 4, в которую входили Стивен Палмистер и Селена Джрг, выиграла бронзу в мини-финале, победив австрийца Андреаса Бромакера и Клаудию Риглер.

Мероприятие завершило кампанию Кубка мира по сноуборду 2020-2021 гг.

Индивидуальные соревнования завершились вчера, когда Аарон Марч из Италии и Рамона Терезия Хофмайстер из Германии выиграли общие параллельные хрустальные глобусы для своих мужчин и женщин.